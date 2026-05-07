Amigos del Espacio: Amplia repercusión tuvo la charla «busqueda de vida extratrerrestre»

En el marco de su 25º aniversario, la Asociación Astronómica «Amigos del Espacio» cerro su mes aniversario con una charla el pasado jueves 30 de abril, en la Biblioteca José Ingenieros, titulada «búsqueda de vida extraterrestre», y que estuvo a cargo del Lic. en Astronomia Tomas Hough, y que conto con un muy buen numero de asistentes al encuentro por descubrir aspectos del universo.

Hough, nacido en 9 de Julio, se graduó en la Universidad Nacional de La Plata y actualmente esta radicado en Madrid, donde desarrolla su doctorado. Con un enfoque claro y apasionado, logró captar la atención de los asistentes, quienes acompañaron la exposición con preguntas e intercambios que fueron enriqueciendo la noche en la Bibilioteca.

En la apertura de la actividad, Luis Secreto, integrante de «Amigos del Espacio», subrayo la importancia que es para la institución este aniversario tan significativo de cumplir 25 años; no es poco, destacando además que, ante la magnitud de la fecha, decidieron extender los festejos durante todo un mes.

En ese contexto, subrayó el valor de contar con la presencia de Tomas (Hough): “Dentro de este marco conseguimos que venga desde Madrid… y nos va a dar una conferencia como él sabe hacerlo, acerca de la búsqueda de vida extraterrestre”.

Luis Secreto también se ocupo de dar un repasó a los orígenes de la entidad, recordando aquel primer encuentro informal que dio inicio al camino institucional.

Por su parte, el Lic. Tomás Hough comento a los presentes, que en Madrid, realizaba tareas de investigación y surgió la oportunidad de ir a trabajar a la Universidad Autónoma de Madrid, donde estoy trabajando ahora, en un tema que tiene que ver mucho más con las galaxias y cómo se forman y evolucionan.

El disertante aclaro no ser un experto en estos temas, «pero me ha generado la curiosidad suficiente para investigar, para formarme, tratar de estudiar un poco por mi cuenta y organizar algo más que es una excusa para conversar», sostuvo.

De lleno en la charla, dijo «por ahora no hemos encontrado vida en ningún otro lado. Si lo hubiéramos encontrado ya todos lo sabríamos y esto tendría otro enfoque. Entonces el eje de la charla es qué estrategias tenemos los humanos y qué metodologías tratamos de utilizar para poder responder esa pregunta, tanto por la positiva o por la negativa.

«Entonces vamos a empezar primero con cómo podemos entender en un contexto un poco más amplio la vida en el planeta Tierra, que es la única, por ahora, referencia que tenemos de un lugar en donde efectivamente la vida se desarrolló. La evolución del planeta Tierra está inevitablemente ligada al Sol.

El planeta Tierra se forma con el Sol. El Sol es una fuente de energía importantísima que determina un montón de cuestiones de la Tierra, el clima, la cantidad de energía que tiene y algunas cosas que voy a mencionar en un ratito. Entonces primero entender qué tan singular, particular o general es nuestro Sol, que se formó hace unos 4.500 millones de años. La Tierra también tiene esta edad. Todavía no sabemos si es mucho o poco, porque esto recién empieza», dijo ante la atenta mirada del publico.

Houg delineo que el Sol, las estrellas en general, se forman a partir de gigantescas nubes de gas, las estrellas no se forman individualmente sino que se forman en grupos, se forman de a muchas y después se terminan disgregando, se terminan separando, se forman de a muchas y se forman de una nube gigantesca de gas y la composición química de la nube de gas originaria es la que determina las propiedades del Sol pero también las propiedades de los planetas que se forman con el Sol. Es decir, el Sol es principalmente hidrógeno, tiene también helio, tiene algunos otros elementos químicos pero todos los materiales y los elementos químicos que están en el planeta Tierra al día de hoy que nos componen a nosotros, tanto la parte orgánica como inorgánica, hierro, fósforo, magnesio, todas las cosas que se nos puedan ocurrir de la tabla periódica, estaban originalmente en la nube de gas primigenia que se le dice. Y lo interesante es que esta nube estaba, o por ahí la pregunta interesante también es ¿de dónde vienen los elementos químicos? En el origen del universo los elementos que se formaron eran los más sencillos de la tabla periódica hidrógeno, helio, un poco de litio y apenas trazas de algunas otras cosas y las estrellas son las fábricas de los elementos más pesados», explico entre otros puntos que fue vertiendo en una apasionante charla que un poco mas de una hora.