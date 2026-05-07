Capacitación para personal de Carnicerías del distrito
La dirección de Bromatología, dependiente de la secretaría de Salud de la Municipalidad de Nueve de Julio, abre la inscripción para una nueva capacitación gratuita destinada a carnicerías del distrito.
La propuesta se desarrollará bajo modalidad virtual los días 26, 28 y 29 de mayo, y 4 y 5 de junio, en el horario de 13 a 16 horas.
El curso resulta obligatorio para obtener y/o renovar la habilitación comercial, de acuerdo a lo establecido por la Ordenanza N° 7465/2025.
La capacitación cuenta con el acompañamiento del Instituto Superior Experimental de Tecnología Alimentaria (ISETA) y tiene como objetivo fortalecer las buenas prácticas vinculadas a la manipulación y comercialización de productos cárnicos.
Las inscripciones deben realizarse de manera online a través del sitio oficial de la Municipalidad de Nueve de Julio: www.9dejulio.gov.ar
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