Vuelven los entrenamientos de inferiores e infantiles de Club San Martin

La sub Comisión de Futbol infantil de Club Atlético San Martin dio a conocer que esta primera semana de febrero comienzan los entrenamientos de inferiores e infantiles del “santo”.

Bajo la coordinación del profesor Joaquín Basso, y un destacado equipo de profesores, San Martin se prepara para encarar un nuevo año en lo deportivo.

Para San Martin, el futbol de inferiores e infantiles, es el foco, ya que se caracteriza la intuición por la inclusión en que todos los chicos mas que jugar, disfruten del futbol. El transcurrid de los años, le han dado la razón, a la vista esta la gran cantidad de chicos que se suman cada año, lo que ha obligado al Club a generar espacio deportivos para todas las edades con actividades de lunes a viernes según las edades.

Para este año, los padres que quieran inscribir a sus hijos para la temporada 2026, deberán retirar las planillas de inscripción en Secretaria del Club o comunicarse con el profesor Joaquín Basso, al teléfono celular 2317 419264.

Los horarios de entrenamientos según la categoría son los siguientes:

-Categorias 2016/ 2017/ 2018/ 2019/ 2020 y 2021: Martes y Viernes de 19hs a 20:15hs.

-Categorías 2012/2013/2014 y 2015: Lunes, Miercoles y Viernes de 19 a 20:15hs

-Categorías 2009/2010 y 2011: Lunes, Martes y Jueves de 19hs a 20:15hs.

Desde la Sub Comisión de Futbol Infantil de Club San Martin informaron que durante este mes de febrero, varios clubes de la ciudad llevan adelante distintos torneos de futbol infantil, a los cuales las categorias de San Martin han sido invitadas a participar.