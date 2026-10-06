Vóley Femenino: Atlético 9 de Julio compitió en un Torneo de Chivilcoy

Este ultimo domingo 4 en la ciudad de Chivilcoy el equipo de vóley femenino de primera división del Club Atlético 9 de Julio, compitió en el certamen “B” de la Liga Chivilcoyana de vóley.

En el primer partido enfrentó al local, el Club Villarino,y a quien le gano por 18 a 25; 25 a 19; y el tercer set 15 a 8.

El segundo partido, enfrentaron a Club Parque, de Alberti, al que se impuso Atlético por 25 a 9 y 25 a 17 y de este modo se afianza en el cuarto lugar en la Tabla de posiciones, cuando queda una sola fecha de dos partidos para pasar luego a los play offs.

El equipo formó con Virginia Hayes, Julieta Arauz, Magali Cerasa, Paula Dorsi, Delfina González, Catalina Seijo, Yanela Rojas, Julieta Zapata. DT Luz Picardo.