Violencia en el futbol local: Comunicado oficial de Club Atlético 9 de Julio

Ante los hechos de violencia sucedidos en el encuentro de fútbol entre el Club Atlético San Martín y Atlético 9 de Julio disputado el domingo 11/05, la CD y la Sub Comisión de Fútbol repudian abiertamente la aparición de un grupo de inadaptados que ingresaron en forma intempestiva y agredieron a propios y extraños.

Esta gente, que actúa en «manada», no representa en nada al Club Atlético 9 de Julio. Los dirigentes trabajamos por armar equipos, por jugar de la mejor forma en la Liga local y por cuidar a la gente, tanto de local como de visitante. El domingo algunos fuimos amenazados, insultados y maltratados delante de toda la parcialidad, inclusive ante los ojos de la comunidad porque el partido fue televisado.

Obviamente, acompañamos y alentamos la toma de las medidas legales correspondientes tipificadas para este tipo de hechos desde todos los organismos competentes.

Lamentamos lo sucedido. Pedimos disculpas institucionales a la gente de San Martín; todos quienes trabajamos en los clubes con mucho esfuerzo tenemos que tomar nota de lo que podemos hacer ante este tipo de hechos. A la gente le decimos que no somos eso, nunca acompañamos la violencia y queremos, como todos, que a estos sujetos se les aplique todo el peso de la Ley.

Ya hemos transitado otros momentos donde se ha aplicado el «derecho de admisión» y nos topamos con la dificultad de hacer que funcione, ya que desde las Instituciones no contamos con Seguridad particular para hacerlo ejecutable y el resultado es casi nulo. Los dirigentes de los clubes también somos vecinos de 9 de Julio, que hacemos todo a pulmón, de corazón y haciendo el trabajo social de acercar a los chicos a las buenas costumbres que les dá la práctica de cualquier deporte y estar amenazados o intimidados por este tipo de sujetos no es grato ni razonable para nadie. Tenemos familias; actividades comerciales; y no es posible transitarlas con miedo porque nos conocen o nos tienen vistos (y todos vivimos acá).

Finalmente, queremos que nos acompañen para evitar este tipo de situaciones; en estas cosas tratemos de dejar de lado viejas rivalidades y prejuicios; no nos tentemos de valernos de ellos, porque estaremos haciéndole el juego a la violencia que va de un lado a otro. Si el club tiene que dejar de participar en los torneos de la Liga lo va a hacer. Duele que mucha gente, escudada en redes sociales, solo aplique comentarios desalentadores y hasta discriminatorios sobre un club que es querido también por mucha gente y que nunca propició la aparición de estos sujetos; NO se los apaña ni se les dá apoyo alguno. Si no jugar más al fútbol es la solución, no jugaremos más. Pero estos violentos van a aparecer en otros ámbitos porque este no es problema de un club, es un tema social y complejo.

Corresponde y pedimos las disculpas del caso. El 99% del público de Atlético fue a ver fútbol no a pelear ni a agredir. Para que exista el deporte tiene que haber un rival (es la lógica del juego); pero será siempre en el terreno deportivo.

Es difícil la situación, intentaremos afrontarla como la historia marca.

Nos pusimos a disposición de las autoridades y junto a la Liga y los otros clubes aplicaremos el Derecho de Admisión en todos los espectáculos deportivos de 9 de Julio; acompañemos todos esta decisión y quizá empecemos a recuperar lo que fuimos perdiendo cuando crecieron los que nada quieren de bueno para nadie .