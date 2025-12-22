Valientes: Desde Cámara de Comercio de 9 de Julio plantearon en como se posicionaron industrias y comerciantes durante este año 2025

En días de balance del año transcurrido, la Cámara de Comercio e Industria de 9 de Julio también analizo el ciclo en curso donde se aboco a plantear el trabajo institucional, pero también dio a conocer una fuerte mirada sobre sus representados, comercios e industrias del distrito.

En el 2026, la entidad de Av. San Martin celebrara su centenario, y para ello, según su presidente, Diego Baztarrica ya se esta trabajando en distintas acciones dirigidas a los socios y a la comunidad, entendiendo la representatividad que Cámara de Comercio tiene en el partido.

Analizando el año 2025, Baztarrica dejo un balance institucional con un intenso trabajo tanto en lo local como en lo gremial ante la Cámara Argentina de Comercio, ante FEBA, el trabajo de las distintas comisiones de trabajo de la entidad.

«Hemos buscado capacitarnos y estar pendiente de lo que se puede hacer en favor de nuestro comercio y que variantes para nuestra industria, en especial en lo que refiere tecnologías, dijo Baztarrica