Una riña entre personas y con arma blanca termino con tres personas internadas, uno de ellos trasladado a la ciudad de Junin

La madrugada de este miércoles 4 en la intersección de las calles Reconquista y Almafuerte se vio interrumpida cuando tres masculinos en una riña y con uso de arma blanca, terminaron con serias heridas e internados en el Hospital Julio de Vedia.

Por el hecho intervino personal de la Estación de Policía local, quienes al momento de llegar, se encontraron con un cuadro donde los tres hombres estaban con diferentes heridas y que el servicios de emergencia traslado al hospital local.

Conforme se conoció, las personas involucradas, vienen entre si con disputas personales desde hace un tiempo, donde dos de ellos son hermanos. Producto de la gresca, y tras ser revisado clínicamente, uno de ellos ya recibió el alta medica, un segundo esta en observación en el Hospital y el tercero L.F, fue derivado al Hospital provincial de la Ciudad de Junin, para una mejor atención, conforme a las heridas, según informo una fuente policial consultada.

Por el hecho personal policial investiga el origen de la pelea vecinal con intervención de la UFI 3 de Mercedes, en una carátula de tentativa de homicidio.