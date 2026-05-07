Falta de caminos: El desafío de llegar a la cosecha gruesa con la logística del transporte

La campaña de cosecha gruesa 25-26 en el partido de 9 de Julio avanza en la medida que por un lado el clima lo permita y que los caminos rurales dejen llegar toda la logística para la trilla como lo son cosechadoras, tractores, Tolvas, carros de combustible, casillas, y no menor el transporte de carga de granos, que por estos días es alta la demanda para sacar lo recolectado en maíz y soja de los lotes.

Sin embargo la débil infraestructura vial rural del partido de 9 de Julio esta poniendo su cuota, en especial para el transporte que para poder hacerlo tendrá que salir con la mitad de la carga que pueda acarrear, siempre y cuando, no se encaje en un camino rural, como ya esta sucediendo en varias partes del distrito.

Desde El Regional Digital nos acercamos a Buldain Logística y Transporte, donde nos detallaron los rindes que se están dando, y las complicaciones con la que los camioneros lidian cada vez que tiene que ir a un lote.