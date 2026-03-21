Un tremendo choque en la Ruta 9 dejó a una joven muerta, a su acompañante malherida y provocó otro accidente

Un desperfecto mecánico derivó en una tragedia sobre la Ruta 9, donde un violento choque dejó una joven muerta y otra en estado crítico a la altura de Campana, en plena jornada de intenso movimiento por el fin de semana extralargo.

El hecho ocurrió en el kilómetro 75, donde un auto había quedado detenido sobre la banquina. En esas circunstancias, un camión que circulaba por la traza lo embistió desde atrás con gran violencia y provocó la destrucción total del vehículo.

En el interior viajaban dos jóvenes que acababan de arribar desde Córdoba. Ambas quedaron atrapadas entre los hierros retorcidos y el equipaje, que se desplazó con el impacto y agravó la situación dentro del habitáculo. Una de ellas murió en el acto, mientras que la otra fue rescatada con vida en estado desesperante.

Los dos hombres que integraban el grupo se encontraban fuera del vehículo al momento del choque, por lo que no resultaron alcanzados.

El operativo de rescate demandó un trabajo urgente de los Bomberos Voluntarios, que debieron cortar la carrocería para liberar a la sobreviviente. Luego fue trasladada al Hospital San José, donde permanece internada en estado crítico.

La magnitud del hecho obligó a reducir la circulación durante varias horas mientras se realizaban las pericias. En ese contexto, y a pocos metros del lugar, se produjo otro incidente cuando un camión no logró frenar a tiempo e impactó contra varios vehículos que disminuían la velocidad, lo que complicó aún más el tránsito en la zona.