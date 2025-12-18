Un nuevo paso: Mas de 100 alumnos le dijeron adiós a la Escuela Técnica Nº 2

La comunidad educativa de Escuela Técnica Nº 2 «Mercedes Vázquez de Labbe», llevo adelante este miércoles su acto de egresados 2025, el que estuvo presidido por el Director del establecimiento, Pablo Filoni, acompañado por la Inspectora de Educación Técnica, Silvina Poratti, la Intendente Municipal de 9 de Julio, María José Gentile, padres, ex alumnos, profesores e instituciones, además del presidente del Concejo Deliberante de 9 de Julio, Esteban Naudin, y del Consejo escolar, la consejera Leny Luberriaga.

La camada de alumnos que llegan son 110 que no le dicen adiós a la Escuela Técnica, siempre estará en el recuerdo de ellos, remarco Filoni en dialogo con El Regional Digital.

Este año la Técnica, estuvo cruzada por sus 75 aniversarios, y varias de las actividades llevadas adelante, estuvieron enmarcada en este festejo, informo Filoni.

En cuanto al desarrollo del acto de egreso, tras el ingreso de los alumnos que egresaron se procedió al recambio de banderas de ceremonia, el reconocimiento a distintos alumnos por parte de Camara de Comercio, del Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires, de la CEyS Mariano Moreno y de la Cooperadora de la Escuela Tecnica Nº2.

En materia de discursos, dos alumnas dejaron sus palabras a sus ex compañeros, también la Intendente Municipal Maria Jose Gentile y el propio Filoni, quienes coincidieron ante los mas de cien egresados, el valor del compañerismo construido en la Escuela, los desafíos que vienen y el esfuerzo que deberá cobrarse para alcanzar nuevos desafíos.