Un informe de cultivos alerta que soja y maíz están en un periodo critico y recortan rindes

En el último relevamiento del Panorama Agrícola Semanal (PAS) de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires advierte que el mapa está dividido debido a los «contrastes hídricos», que ya están condicionando la evolución de la campaña gruesa 2025/26 en sus días más decisivos.

La entidad porteña indica que en soja, la siembra entra en su tramo final y cubre el 96,2% del área proyectada. Sin embargo, se reporta un deterioro concreto del escenario hídrico. La condición Adecuada/Óptima retrocedió 7 puntos porcentuales, con el Sur de Córdoba y el oeste bonaerense entre las zonas más comprometidas. También bajó 10 puntos la condición de cultivo Normal/Excelente, una señal temprana de que el estrés comienza a sentirse en los lotes.

En cuanto a la soja de primera, el 15% ya inició el período crítico, principalmente en ambos núcleos, y queda a la espera de futuras precipitaciones. Tras varios días sin lluvias, el informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires comenzó a registrar focos de arañuela roja (Tetranychus urticae) que requieren aplicaciones para evitar que el daño escale en momentos sensibles del cultivo.

El maíz con grandes contrastes

Por su parte la en maiz, la siembra con destino a grano comercial alcanza el 93,1% del área proyectada, aunque con una demora interanual de 5,3 puntos. Las tareas siguen retrasadas en NOA y NEA por la imposibilidad de ingresar a los lotes tras las lluvias recientes. A su vez, la presión producida por el incremento de poblaciones de Dalbulus maidis en el Centro-Norte de Santa Fe empieza a modificar decisiones de manejo. Y parte del maíz tardío aún no implantado podría reorientarse hacia soja.

Por su parte, el maíz temprano sostiene un panorama general «resistente», pero con recortes concretos donde no llovió. El sudeste cordobés es la región más comprometida, con estimaciones de pérdidas de rinde del 30% al 50% y rindes que podrían ubicarse en torno a 70 qq/ha o menos en zonas del norte y este de Marcos Juárez.

El girasol, el único con buenas noticias

La cosecha de girasol ya avanzó al 21,9% del área apta, con un adelanto de 12 puntos porcentuales respecto del promedio de las últimas cinco campañas. El rinde nacional se mantiene en 22,6 qq/ha, con registros regionales que oscilan entre 20 y 30 qq/ha, lo que permite sostener sin cambios la proyección de producción en 5,8 millones de toneladas.

A diferencia de la soja y el maíz, el girasol atravesó sus etapas más sensibles con una disponibilidad hídrica más equilibrada en buena parte del área agrícola, lo que se traduce en lotes más uniformes y con menor nivel de estrés. Esa estabilidad, sumada a una ventana climática favorable para las labores, facilitó una recolección más fluida y posiciona al girasol como el cultivo que hoy aporta mayor previsibilidad dentro del esquema productivo.