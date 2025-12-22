Un camionero pelea por su vida tras el incendio total de su vehículo en la Ruta 30

El transportista, identificado como Roberto Ezequiel Quiroga, vecino de Chacabuco, se encuentra actualmente internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Municipal. Su estado es crítico: permanece intubado, con quemaduras severas y diagnóstico reservado.

El siniestro tuvo un inicio dramático. Cuando las dotaciones de Bomberos Voluntarios y la Policía llegaron al lugar, se encontraron con el camión envuelto en fuego, pero sin rastros del chofer.

Minutos después se supo que Quiroga había sido rescatado por otro colega camionero que pasaba por el lugar, quien no dudó en subirlo a su vehículo y trasladarlo de urgencia al centro asistencial.

A pesar del esfuerzo de los bomberos, las pérdidas materiales fueron totales. Las imágenes del operativo muestran que el fuego avanzó con una violencia tal que no dejó prácticamente nada de la unidad de carga.

Por estas horas, se espera la evolución del paciente para evaluar un posible traslado a un centro de mayor complejidad, mientras las autoridades peritan la zona para determinar qué fue lo que inició el foco ígneo en pleno viaje.