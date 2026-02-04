Trazabilidad Electrónica Bovina: Se conocen detalles de la charla de hoy miércoles en Sociedad Rural 9 de Julio

La trazabilidad electrónica en ganadería es una herramienta que suma a la eficiencia productiva, entre otros aspectos, y que venia siendo utilizada de manera optativa por las empresas ganaderas.

Desde el 1 de enero de este año 2026, por resolución ministerial, 841/2025, rige el uso de manera obligatoria para las categorías vacunas; como sistema de identificación electrónica.

En ese marco hoy miércoles 4 a las 20hs. Habrá de desarrollarse una charla informativa en el Salón “11 de Marzo”, donde contara con dos bloques, por un lado el médico veterinario, Marcelo De Olavarrieta, jefe de la ofician Senasa 9 de Julio, informara sobre el uso del sistema; en tanto que el encuentro contara con la presencia del Coordinador de la Comisión de Carnes de CARBAP, Carlos Ferrari, quien informara del beneficio que aporta el nuevo sistema de identificación electrónica, para la exportación, y cerrara la exposición por parte de productores ganaderos que utilizan desde hace un tiempo el sistema de identificación y trazabilidad.

La charla es organizada la Sub Comisión de Carnes de Sociedad Rural, Funuesa y oficina Senasa 9 de Julio.

Prensa Sociedad Rural 9 de Julio