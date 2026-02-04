Tras una experiencia inaugural exitosa, la Expo Braford Avanza redobla la apuesta en su segunda edición

En 2025, la Asociación Braford Argentina (ABA) se convirtió en la primera raza en organizar una exposición ganadera en Expoagro. Tras el éxito de esa experiencia inaugural, el miércoles 11 y el jueves 12 de marzo, la Expo Braford Avanza tendrá su segunda edición.

El evento ganadero, que ya marcó un hito en la megamuestra, se llevará a cabo en el sector ganadero del predio ferial y autódromo de San Nicolás y contará con su tradicional jura de corrales y de bozales, un taller de jura, concurso de jurados y remate de reproductores. A la espera de una mayor participación de criadores, productores y visitantes de todo el país, habrá también un ciclo de charlas sobre la raza y una amplia propuesta gastronómica.

“La posibilidad de mostrar nuestro potencial en una de las muestras del sector agrícola-ganadero más importantes del mundo es, sin dudas, una gran oportunidad y un gran desafío para la raza”, evaluó el presidente de ABA, Juan Manuel Alberro.

Un buen comienzo

Esta segunda edición de la Expo Braford Avanza responde a los buenos resultados obtenidos el año pasado. “Se superaron ampliamente las expectativas”, ratificaron desde la asociación.

En 2025, el evento tuvo más de 150 animales en pista y una gran respuesta por parte de criadores, productores y el público general. Además, también se consolidó como un espacio de encuentro para el sector, con un ciclo de charlas enfocado en las virtudes de la raza y un espacio gastronómico propio, “Braford a las brasas”.

Ahora, para Expoagro 2026 edición YPF Agro, elevan la vara y ponen el foco en consolidar la presencia de la raza, que atraviesa un muy buen presente a nivel nacional.

La agenda 2026

Con un cronograma ya confirmado, desde la raza aseguran que contarán con “más reproductores, más expositores y un completo ciclo de charlas”. Por su parte, nuevamente en alianza con las firmas Abuelo Don Julio y Deleites del Litoral, tendrán su patio gastronómico exclusivo, donde los visitantes podrán degustar carnes Braford y conocer de primera mano su calidad, terneza y sabor.

El jurado a cargo de esta edición será el médico veterinario Diego Grane, asesor genético de amplia trayectoria y con amplio prestigio en la ganadería de Argentina y todo el Mercosur. Auspiciarán la iniciativa el Laboratorio CDV y Mecano Ganadero.

“Esperamos que sea un evento único que nos permita iniciar el año junto a nuestros criadores, amigos y al público en general”, ratificaron desde ABA, que ponderan la participación en la “Capital Nacional de los Agronegocios” en el marco de la apuesta que realiza la raza a esa zona productiva en plena Pampa Húmeda.

Un “excelente presente”

Su adaptabilidad, mansedumbre, eficiencia, calidad carnicera y gran plasticidad convierten a Braford en una raza clave para cumplir con las exigencias de los mercados internacionales y la posicionan como una opción estratégica para los sistemas ganaderos actuales.

“La raza atraviesa un excelente presente, con crecimiento sostenido, una mayor presencia en todas las regiones del país y una fuerte valorización de su aporte productivo”, evaluó Alberro, que además celebró la expansión hacia los establecimientos ganaderos del sur y el dinamismo comercial que rodea a los Braford.

Actualmente, la asociación cuenta con más de 600 socios, que registran más de 400 cabañas en todo el país y participan de un centenar de remates auspiciados cada año. Además, la raza dispone de más de 120 toneladas de cupos de carne de exportación, un indicador concreto del reconocimiento de su calidad carnicera a nivel internacional, del presente que atraviesa, y de su proyección a futuro.