Transporte de cargas: los costos acumulan un alza del 30,3% en 2026

Al cierre del tercer trimestre de 2026, los costos del transporte acumularon una suba del 30,30%, por encima del 26,4% registrado en igual período de 2025, mientras que el incremento de los últimos doce meses alcanzó el 41%. Así lo informó la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), cuyos datos constituyen una referencia para actualizar las tarifas del sector.

Después de variaciones que se habían ubicado entre el 1,7% y el 2,4%, el indicador de septiembre quedó por encima de ese rango con un aumento del 2,55%. Para la cadena agroindustrial, la evolución cobra relevancia por su vínculo con los valores de los servicios logísticos.

Fuente: FADEEAC

El gasoil, el insumo de mayor peso en la estructura operativa, se encareció un 2,87% durante septiembre. La suba se produjo en el marco de la readecuación del esquema denominado «buffer», que había mantenido congelado su precio de referencia desde abril y moderado las variaciones durante los cinco meses anteriores.

Ese mecanismo había seguido al fuerte salto de marzo, cuando el combustible aumentó un 24,7% y el costo general del transporte trepó un 10,15%. En septiembre, las petroleras privadas aplicaron ajustes a mediados de mes e YPF se sumó hacia el cierre, mientras el crudo Brent osciló en torno a los 100 dólares por barril.

En paralelo, el Gobierno volvió a diferir la aplicación plena de los impuestos a los combustibles y extendió la postergación durante octubre. Pese a esa medida, el incremento acumulado del principal insumo de los camiones llegó al 38% en los primeros nueve meses del año.

Los aumentos sumaron presión

Los mayores ajustes mensuales correspondieron a Gastos Generales y Peajes, con avances del 5,05% y el 5%, respectivamente. En el primer caso, incidieron nuevos aumentos en los precios mayoristas de distintos servicios. Los neumáticos también aceleraron su ritmo de actualización y registraron una suba del 3,08%.

El Costo Financiero creció un 2,59%, mientras que Personal-Conducción avanzó un 2,49% por la entrada en vigencia de la primera cuota del Convenio Colectivo de Trabajo 40/89. El acuerdo contempla actualizaciones mensuales de la mano de obra entre septiembre de 2026 y febrero de 2027.

Los demás componentes mostraron movimientos más moderados: Reparaciones aumentó un 0,76%, Seguros, un 0,42%, y Material Rodante, un 0,22%. Lubricantes y Patentes y Tasas permanecieron sin cambios respecto de agosto.

La combinación de insumos más caros, mayores peajes y deterioro de las rutas conforman un escenario complejo para la actividad. Para las cadenas que mantienen su dinamismo, la logística sigue sumando presión en un contexto general de crecimiento limitado.