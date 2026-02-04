Torneo en Lujan: Nuevo logro para el tenista nuevejuliense Valentino Rossi

Se disputo desde el sábado 31 de enero y hasta este martes 3 de febrero en Lujan Tenis Club un torneo tenistico fiscalizado por la Asociación de Tenis del Oeste de la provincia de Buenos Aires (ATOBA), y donde jugo el tenista nuevejuliense, Valentino Rossi en la categoría Sub 18.

Rossi que cuenta con 16 años, para llegar a la final derroto en 1ra ronda a Rodolfo Sciancalepore 6/0 – 6/0, a Máximo Maetucci de San Martin 6/2 – 6/0, a Mattew D’ silva ( estadounidense que entrena en nuestro país ) por 7/6 – 6/1, a Francisco Perez, de San Fernando 6/3 – 6/3 y en la final perdió, ante el tenista de CABA, Tiziano Gómez por 6/3- 6/1.

Desde el entorno de Valentino Rossi, informaron que el jugado esta radicado en Canning, Ezeiza desde hace 10 meses y entrena en la Academia Ichkov con sede en La Providencia y sub sede en el Centro Asturiano, en Vicente Lopez.