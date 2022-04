Temporal de viento: Tras el desastre en el tendido eléctrico rural, Barroso se refirió a las gestiones realizadas

El Intendente Municipal de Nueve de Julio, Mariano Barroso, fue consultado en la mañana de hoy por los medios de prensa respecto de las reuniones mantenidas en la presente semana con productores agropecuarios y cooperativas de servicio electrico del distrito, en relación a la problemática ocasionada por el temporal que azotó nuestro distrito y gran parte de la provincia el pasado 7 de marzo, y que aún mantiene a determinadas zonas rurales del partido sin provisión eléctrica.

“Nuestro distrito cuenta con entidades cooperativas para la prestación del servicio eléctrico, y entendemos que no es fácil para las mismas dar respuestas a un suceso completamente excepcional, como ha sido este. La Cooperativa de French, por poner un ejemplo, tiene 340 km. de líneas, y no resulta sencillo afrontar las consecuencias de una tormenta muy amplia, que afectó no solamente a Nueve de Julio, sino a una amplia zona de la Provincia”, señaló primeramente Barroso.

“Estamos en contacto permanente con las diferentes cooperativas, que cuentan con los materiales, pero no poseen los recursos humanos suficientes como para hacer frente a la reposición de tantas líneas que han quedado desafectadas, por lo que se han incorporado al trabajo cuadrillas de otros distritos, como es el caso de Balcarce, en tanto que no se puede contar con otras de distritos más cercanos, ya que los mismos también han sido afectados”, agregó el Jefe Comunal.

REUNIONES Y GESTIONES

“Hoy tenemos todavía entre 45 y 50 productores que aún no tienen luz, y por ello hemos mantenido reuniones con productores y autoridades de las distintas cooperativas, buscando restablecer el servicio y poder levantar todas las líneas que permanecen caídas”, enumeró el intendente.

“Contamos con una total colaboración de los productores, que brindan su apoyo al trabajo de las diferentes cuadrillas, en diferentes sectores del distrito, las que además a medida que se van liberando, se van destinando a otros sectores; debiéndose tener en cuenta que las pérdidas son millonarias, con alrededor de 7 millones de pesos para el caso de la Cooperativa de Quiroga, y más de 10 en el caso de la localidad de French”, completó.

Además informó que “se están realizando las averiguaciones correspondientes ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia para observar la posibilidad de destinar los fondos que poseemos los municipios para iluminación en las localidades para afrontar estas reparaciones, o bien si desde la Provincia se puede declarar una emergencia energética para solventar estos costos, ya que los municipios no tenemos la potestad de hacerlo”, explico.

Finalmente, respecto de las manifestaciones realizadas por las cooperativas de la Niña y Quiroga, de que en los primeros diez días no tuvieron contacto alguno con el Ejecutivo municipal, el Intendente Barroso señaló desconocer estas declaraciones, “dado que desde el 9 de marzo, dos días después de la tormenta y de atender las necesidades más urgentes que se habían presentado, abasteciendo con agua a algunas localidades, iniciamos gestiones ante el Ministerio de Energía, buscando soluciones conjuntas”, aseguro ante la consulta de El Regional Digital.

“Suele suceder que los argentinos estamos mal acostumbrados y pensamos que si no hablamos con la cabeza no hablamos con nadie, por lo que no entiendo tal instancia, ya que el Subsecretario de Producción estuvo especialmente abocado a esta instancia”, remarcó.