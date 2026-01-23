Siniestro vial en la Ruta 30: Un camión cargado con maíz perdió el control y volcó su acoplado

En horas de la tarde de este jueves, se registró un incidente vial sobre la Ruta Provincial N° 30, específicamente en el kilómetro que coincide con el acceso a la localidad de Palemón Huergo, en jurisdicción de Chivilcoy. El siniestro fue protagonizado por un camión Mercedes Benz 1114 de color rojo, identificado con la patente RAO-050.

El vehículo, que remolcaba un acoplado marca Darwin (patente THI-190) cargado con maíz, era conducido por Walter Andrés Palazzo, un hombre de 60 años con domicilio en la ciudad de Chacabuco. Según el reporte oficial de las autoridades que trabajaron en el lugar, el accidente se originó cuando la unidad sufrió un «desperfecto mecánico» que impidió al chofer mantener la estabilidad del transporte.

A raíz de esta falla técnica, Palazzo «pierde el control del vehículo», lo que derivó en que el acoplado cargado de cereal volcara sobre la banquina descendente. A pesar de la magnitud del impacto y la disposición en la que quedó la carga, se confirmó que el conductor resultó «ileso» y no requirió traslado hospitalario.

Debido a que parte de la estructura y la carga afectaron la zona de banquina y las proximidades de la calzada, el personal de seguridad vial estableció un sistema de tránsito asistido para garantizar la circulación segura de los demás automovilistas mientras se realizaban las tareas de remoción y limpieza.

Informe suministrado por el Comisario Inspector Miguel Costa, Jefe de Vial Chivilcoy.

Fuente: De Chivilcoy