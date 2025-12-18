“Sin casco no hay motos”: Secuestran un gran numero de motos

La Subsecretaría de Seguridad y Tránsito de la Municipalidad de nueve de Julio sigue dando continuidad a los operativos enmarcados en la campaña “Sin casco no hay motos”, procediéndose en las ultimas horas al secuestro de un total de 13 unidades cuyos conductores circulaban sin este elemento obligatorio para su seguridad.

Desde la Direccion de Transito Municipal, remarcaron que estos operativos se realizan de manera sorpresiva y aleatoria en distintos puntos de la ciudad y en diferentes horarios, por lo que se solicita a los motociclistas cumplir con la reglamentación vigente.

En otro orden dieron a conocer que durante el pasado fin de semana, la Subsecretaría de Seguridad y Tránsito de la Municipalidad de Nueve de Julio procedió a efectuar el secuestro de tres automóviles y dos motocicletas por infringir las normativas vigentes en relación a la circulación sin documentación obligatoria y/o infringir las normativas vigentes, siendo los primeros retirados por grúas y llevados al depósito judicial hasta tanto sea regularizada su situación.