Secuencia insólita en La Plata: detuvieron al líder de un clan familiar narco mientras festejaba sus 50 años

Una banda narco de estructura familiar fue desarticulada en la ciudad de La Plata tras un megaoperativo policial que incluyó 13 allanamientos simultáneos. El presunto líder fue detenido mientras festejaba su cumpleaños número 50 en una quinta.

El acusado, identificado como D.A., está señalado como la cabeza del denominado “clan Funes”, una organización dedicada a la venta y distribución de estupefacientes. Junto a él, otras ocho personas fueron arrestadas durante los procedimientos realizados este martes.

Según informaron fuentes del caso, los efectivos secuestraron más de cuatro kilos de cocaína —tanto compactada como fraccionada—, 31 kilos de marihuana, cuatro armas de fuego con municiones, balanzas, teléfonos celulares y más de 800 mil pesos en efectivo.

La investigación se había iniciado en febrero y estuvo a cargo de la Dirección de Investigaciones Contra el Crimen Organizado, en conjunto con la UFI N°18, dirigida por el fiscal Hugo Tesón.

De acuerdo a los investigadores, la red operaba en distintas zonas de la ciudad, como Villa Sicardi, San Carlos, Altos de San Lorenzo y La Unión, con un esquema basado en vínculos familiares. Los puntos de venta funcionaban en viviendas utilizadas como búnkers, aunque también realizaban entregas bajo la modalidad “delivery” para evitar ser detectados.

En los operativos participaron efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), la fuerza Halcón, Infantería y equipos tecnológicos con drones.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia, que avanza con la investigación y analiza el dictado de prisión preventiva para los principales implicados.

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