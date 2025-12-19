Se pospuso la firma del acuerdo UE-Mercosur para enero de 2026

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von de Leyen, confirmó este jueves la decisión luego de la cumbre de líderes europeos, donde no hubo consenso para avanzar con el texto definitivo.

De este modo, el entendimiento no será rubricado en Foz de Iguazú, durante la cumbre en la que Brasil traspasará la presidencia del Mercosur a Paraguay, según publico Noticias Argentinas

El presidente de Brasil, Luis Inacio Lula da Silva, reveló que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, le pidió más tiempo para analizar la aprobación del tratado. “Si tenemos paciencia de una semana, diez días o un mes, Italia estará con el acuerdo”, aseguró el mandatario.

Pese a que Brasil había advertido que “no habrá más acuerdo” si no se firmaba este fin de semana, fuentes oficiales confirmaron que el Mercosur aceptó la prórroga. Italia y Francia buscan mayores garantías de protección para sus sectores agropecuarios, uno de los principales focos de resistencia al tratado.

Las presiones internas incluyeron reuniones de alto nivel en Bruselas y advertencias de legisladores europeos sobre la posibilidad de conformar una minoría de bloqueo, que requiere el rechazo de al menos cuatro países que representen el 35% de la población de la Unión Europea.

En paralelo, masivas protestas de agricultores se registraron en las calles de Bruselas contra el acuerdo UE-Mercosur.

La Policía intervino con gases lacrimógenos y camiones hidrantes luego de incidentes frente a edificios oficiales.