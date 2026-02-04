Se disputa este sábado las pruebas finales del Drag Racing

El AutomotoClub Nuevejuliense informo que este próximo sábado 07 de febrero, el Autódromo de 9 de Julio tendrá el rugir de motos y los autos más rápidos de la ciudad y la región, en el marco del cierre del campeonato, donde se coronará a los campeones y subcampeones de la temporada de Drag Racing

La convocatoria es a partir de la tarde de este sabado con este cronograma:

● Apertura del autódromo: 14:00 hs

● Pruebas libres de motos: 15:30 hs

● Pruebas libres de autos: desde las 22:30 hs aproximadamente