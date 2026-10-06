Se conocen los Stands premiados en la 129º Expo Rural de 9 de Julio

El marco de la 129º Expo Rural de 9 de Julio, la entidad organizativa procedió como lo hace cada año a reconocer el esmero y esfuerzo en el armado de stands por parte de los expositores.

Para ello se convocó al Colegio de Arquitectos de 9 de Julio, de Cámara de Comercio quienes enviaron para conformar un jurado de evaluación, y al que se sumó un miembro de Comisión directiva de Sociedad Rural de 9 de Julio.

Fueron más de un centenar de expositores que se sumaron a esta edición 202, y se premiaron stands internos del Pabellón Mouremble, del Salón Centenario y Externos, además de menciones a instituciones. Como pare del premio los tres primeros de cada categoría recibieron un voucher para usar en la edición 2027, donde perciben un descuento en la adquisición del stand.

Stands premiados

Por el Pabellón Mouremble el primer premio correspondió a Buche, el segundo lugar para Mora Deco y en tercer lugar, Talabartería “El 7 Luces”.

En Salón Centenario, el primer premio fue para Petit Feu, segundo lugar para Miluz, y tercero Vivero Las Violetas.

Externos

Primer lugar para “Los 5 Leguitos”, segundo lugar correspondió a Vivero Manos Verdes y tercer lugar para Grupo Automotores

Externos Maquinaria Agrícola

Primero premio fue para Comercial 9 de Julio, segundo Motores Villa y tercer lugar para Frnaklin Boglich.

Mejor stand de la Muestra

Petit Feu (Salón Centenario), recibió reconocimiento por parte de la Cámara de Comercio e Industria de 9 de Julio.

Mejor Stand externo

Fue la empresa Comercial 9 de Julio quien recibió este reconocimiento y le fue entregado el premio Copa Carbap.

Stands Institucionales con menciones