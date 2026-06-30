Scaloni no dudaría con el AGRO, es un buen jugador: Aporta el 22% de la economía argentina y genera seis de cada diez dólares por exportaciones

Las cadenas agroindustriales continúan siendo el principal motor de la economía argentina. Según un nuevo informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), el sector aporta el 22% de toda la actividad económica nacional, convirtiéndose en el de mayor incidencia sobre el Producto Bruto Interno (PBI). La economista jefa de FADA, Nicolle Pisani Claro, explicó el peso del sector utilizando una metáfora futbolera: «Si la economía argentina fuera un equipo de fútbol, el agro sería uno de los jugadores clave. En otras palabras, uno de cada cinco ‘goles’ de la economía argentina los mete el agro». El estudio compara además la estructura económica con el nuevo formato del Mundial de Fútbol de 48 selecciones. «Si vemos a la actividad económica como un fixture, de las 48 selecciones, 11 serían del agro», sostuvo Pisani Claro.

El sector con mayor participación en el PBI

El informe muestra que las cadenas agroindustriales lideran ampliamente el aporte a la economía nacional con un 22%, seguidas por el sector inmobiliario (14%) y el comercio (12%). Más atrás aparecen los sectores de salud y educación, que representan el 11% de la actividad económica; la industria manufacturera no agropecuaria, con el 9%; mientras que otras actividades, entre ellas la construcción, el transporte y la logística, la minería y diversos servicios, concentran en conjunto el 32% restante. La economista de FADA Antonella Semadeni destacó que el concepto de agroindustria trasciende ampliamente la producción primaria. «Cuando hablamos del agro no hablamos solamente del campo. Hay una enorme cantidad de actividades que se ponen en marcha alrededor: transporte, logística, industria alimenticia, servicios profesionales, comercio, tecnología y empleo en cientos de localidades», explicó. En la misma línea, Fiorella Savarino, también economista de la entidad, remarcó que el valor agregado de la agroindustria se genera a lo largo de toda la cadena. «El valor también se genera fuera del campo: en el transporte, las industrias, el combustible, los comercios, administrativos, ingenieros, veterinarios. Es una gran rueda que va sumando trabajo e inversiones y mejorando las condiciones de las familias argentinas», señaló.

El agro no juega solo

El informe pone el foco en el efecto multiplicador que tiene la agroindustria sobre el resto de la economía. «Detrás de cada producto agroindustrial hay una gran cantidad de personas trabajando en diferentes rubros, como una gran rueda de la economía. Por eso decimos que el agro no juega solo: juega junto a muchos otros sectores», afirmó Semadeni. En un contexto económico aún desafiante, FADA sostiene que el crecimiento de la actividad económica repercute directamente sobre la vida cotidiana mediante un mayor consumo, más inversiones, generación de empleo y dinamización de distintos sectores productivos. «Así como en un equipo ningún jugador gana un partido solo, en la economía pasa algo parecido. Argentina necesita que todos los sectores puedan crecer y desarrollarse. El agro tiene un rol clave, pero el desafío es que haya un equipo completo empujando para el mismo lado», agregó Savarino.

Las perspectivas para 2026

FADA proyecta que durante 2026 la actividad económica argentina crecerá un 2,8% respecto del año anterior. Según Semadeni, los principales motores de esa expansión serían las inversiones privadas, el consumo, el comercio internacional y, en menor medida, el gasto público. El informe señala que durante el primer semestre el consumo aún no mostró una recuperación significativa, mientras que las inversiones comenzaron a dinamizarse gracias a la aprobación de proyectos vinculados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), principalmente en los sectores de minería e hidrocarburos, además del avance de regímenes provinciales de promoción de inversiones. En cuanto al sector externo, el documento destaca un incremento de las exportaciones y una reducción de las importaciones.

El principal generador de divisas

Uno de los datos más relevantes del informe es el peso del agro en el comercio exterior argentino. Actualmente, la agroindustria genera seis de cada diez dólares que ingresan al país por exportaciones, consolidándose como el principal proveedor de divisas de la economía. Desde FADA consideran que durante 2026 podrían registrarse mejores resultados impulsados por una cosecha récord y por los favorables precios internacionales de la carne, factores que permitirían fortalecer aún más el aporte del sector al crecimiento económico argentino.