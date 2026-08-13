Centro Socio Productivo San Cayetano: Abren la inscripción a la formación en Automatización y Control de Procesos Industriales

La Municipalidad de Nueve de Julio informa que se encuentra abierta la inscripción a la Diplomatura en Automatización y Control de Procesos Industriales, propuesta de formación de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), destinada a fortalecer la capacitación vinculada al sector industrial.

La inscripción permanecerá abierta hasta el 18 de septiembre de 2026, mientras que el inicio de la cursada está previsto para el 19 de septiembre.

La diplomatura tendrá una duración de dos cuatrimestres y se desarrollará bajo una modalidad presencial, con cursada los días sábados de 9 a 13 horas, complementada con clases asincrónicas virtuales.



El espacio de cursada y consultas funcionará en el Centro de Desarrollo Socio productivo San Cayetano, ubicado en Libertad y Salta.

La propuesta constituye una nueva alternativa de formación y especialización para quienes buscan incorporar conocimientos vinculados con la automatización y el control de procesos industriales, áreas de creciente importancia para el desarrollo productivo y tecnológico.

Consultas e información:

direduc9dejulio@gmail.com

2317 610082

Instagram: @direcciondeeducacion9dj

Link de inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8hsr7vLWLBmhwz4pqMP5iyP4UHiLWn0btd2Eh9P0vaDSY5Q/viewform