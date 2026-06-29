Rugby: Victoria del Club Atlético 9 de Julio ante SORUC de Chacabuco

Muy importante victoria obtuvo el sábado pasado el equipo superior de Rugby del Club Atlético, al imponerse al del Club Social, de Chacabuco (SORUC), en la disputa de la séptima fecha del certamen de la Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires, en la zona Oeste. Además de exhibir muy buen juego, resultando superior en ambos períodos, es importante porque debido a varias lesiones el ganador no pudo contar con varios jugadores, teniendo sólo dos jugadores en el banco de suplentes.

Estuvo muy efectivo Juan Máximo Villa, como pateador, con 16 tantos convertidos por esa vía, ya desde los 8’ del primer tiempo, agregando otro penal y luego llegó el try por intermedio de Tadeo Ippoloti a los 31’ con la conversión del pateador, con un tanteador de 13 a 0 y Soruc logró sobre el final del período un try y conversión, terminando 13 a 7. Y en el segundo tiempo fue parecido, porque Luciano Zubieta obtuvo un try para el local, con conversión de Villa, quien logró otros dos penales, quedando Atlético 26 a 7 y otro try de Chacabuco sobre el final cerró el partido 26 a 12.

Integraron el equipo ganador Guillermo Maya; Leandro Pérez; Jano Maiz; Juan Gentile; Pablo Albano; Juan F. Dorsi; Agustín Zubieta; Franco Zubieta 7; Hugo Moreno; Tadeo Ippoliti 5; Luciano Zubieta 5; Juan M. Villa 16; Juan F. Flores; Guido Fasciolo; Carlos Marín; Marcos Maya; Agustín Hoyos; Juan I.Carabio. DT Víctor Bordone