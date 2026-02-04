Robo de motocicleta: Un hombre quedo aprehendido, y un segundo masculino es buscado por Policía Comunal de 9 de Julio
Durante la jornada de este ultimo martes 3, personal policial de 9 de Julio, dio cumplimiento a una orden judicial de allanamiento, por un hecho de robo producido el pasado 27 de enero del corriente año.
Conforme al informe de Policia Comunal, dos masculinos ingresan por la fuerza a domicilio sito en calle Gabriel Mistral y Homero Manzi de este medio y sustraen un ciclomotor marca Zanella modelo RX 150 CC, dando inicio a actuaciones Penales caratuladas, “Robo agravado por el uso de arma blanca y amenazas Agravadas».
En ese marco la Policia Comunal local conjuntamente con Sub DDI Bragado y GAD proceden a cumplimentar orden de allanamiento y detención otorgado por Juzgado de Garantías Nº 2 del Departamento Judicial de Mercedes para con domicilio sito calle Vascheti e/ Azcuenaga y Matheu este medio procediéndose a la detención del ciudadano Ariel Matias Alvares (22) quedando el mismo alojado en esta seccional Policial a disposición Sr. Magistrado de Intervención. Para con restante imputado se procura su localización y posterior detención, informaron desde Policia
