21/12/2025   Deportes

Road to Australia: Mariano Navone cierra el año 2025 con un nuevo torneo en su cuenta

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Durante los últimos días se disputo el certamen Road to Australia que reunió a varios de los mejores exponentes del tenis argentino como preparación rumbo a la gira oceánica. En el cuadro masculino, Mariano Navone fue construyendo su camino con triunfos exigentes en la fase inicial y una semifinal intensa ante Facundo Díaz Acosta, que logró revertir tras ceder el primer set.

Del otro lado, Román Burruchaga accedió a la final luego de superar partidos sólidos y aprovechar la baja de Camilo Ugo Carabelli. Mientras que en la rama femenina, Julia Riera mostró regularidad desde el inicio y se metió en la definición tras vencer con autoridad a Antonia Vergara, mientras que Jazmín Ortenzi alcanzó la final luego de imponerse con contundencia en semifinales.

En la final masculina que se disputo este sábado, Mariano Navone confirmó su gran semana y se quedó con el título tras vencer a Román Burruchaga con un ajustado 7-5, 4-6, 10-8. El jugador de Nueve de Julio mostró solidez desde el fondo de la cancha, manejó mejor los momentos importantes y supo imponer su ritmo en los tramos decisivos del partido.

Con una propuesta agresiva y consistencia en los intercambios, Navone fue inclinando el desarrollo a su favor para cerrar una victoria que lo corona campeón y refuerza su confianza de cara al inicio de la nueva temporada.

 

Deja un comentario