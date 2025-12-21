Road to Australia: Mariano Navone cierra el año 2025 con un nuevo torneo en su cuenta

Durante los últimos días se disputo el certamen Road to Australia que reunió a varios de los mejores exponentes del tenis argentino como preparación rumbo a la gira oceánica. En el cuadro masculino, Mariano Navone fue construyendo su camino con triunfos exigentes en la fase inicial y una semifinal intensa ante Facundo Díaz Acosta, que logró revertir tras ceder el primer set.

Del otro lado, Román Burruchaga accedió a la final luego de superar partidos sólidos y aprovechar la baja de Camilo Ugo Carabelli. Mientras que en la rama femenina, Julia Riera mostró regularidad desde el inicio y se metió en la definición tras vencer con autoridad a Antonia Vergara, mientras que Jazmín Ortenzi alcanzó la final luego de imponerse con contundencia en semifinales.

Navone planta cara en el súper tiebreak y alza el título

En la final masculina que se disputo este sábado, Mariano Navone confirmó su gran semana y se quedó con el título tras vencer a Román Burruchaga con un ajustado 7-5, 4-6, 10-8. El jugador de Nueve de Julio mostró solidez desde el fondo de la cancha, manejó mejor los momentos importantes y supo imponer su ritmo en los tramos decisivos del partido.

Con una propuesta agresiva y consistencia en los intercambios, Navone fue inclinando el desarrollo a su favor para cerrar una victoria que lo corona campeón y refuerza su confianza de cara al inicio de la nueva temporada.