Reunión con el Ministro Caputo: El Nucleamiento Empresarial del Noroeste Bonaerense no desiste en su reclamo por rutas y obras hídricas

El Nucleamiento Empresarial del Noroeste Bonaerense eligió la Cámara de Comercio e Industria de 9 de Julio para realizar su reunión mensual, y lo concreto en el marco del centenario de la entidad local de comercio.

Como parte del trabajo en 9 de Julio, los empresarios del Nucleamiento visitaron la empresa Agua Pab, donde su titular les compartió la historia de la pyme y el proceso de cuidado y envasado del agua de mesa.

Posteriormente encabezados por su presidente, Dardo Dameno mantuvieron una reunión de trabajo con la Intendente de 9 de Julio, María José Gentile, abordando aspectos locales del comercio y la industria, donde desde la entidad representante de Cámaras de la región, insistieron por la concreción del espacio «Centros Comerciales Cielo abierto».

Luego fueron abordando distintos temas que hacen a la inquietud de sus representados, en especial con la nueva política económica que rige en el país, a lo que se suma la nueva forma de comercializar on line y el impacto sobre los comercios locales.

Cabe destacar que el Nucleamiento empresarial del noroeste bonaerense esta compuesto por mas de 40 cámaras de comercio de la región, y donde su principal economía son la actividad granaria, pecuaria, lechería, producción de cerdos, varias tipos de industrias y el comercio minorista.

En dialogo con la prensa, Diego Baztarrica, presidente de Cámara de Comercio, manifestó que siempre es un agrado recibir al Nucleamiento en nuestra cámara. En tanto que Dameno.

Reunión del Nucleamiento con el Ministro Caputo

Por su parte Dameno, subrayo que los temas son aquellos que preocupan al comercio de la zona, sin dudas, rutas y el tema hídrico, ambos un reclamo histórico por esta entidad, y anticipo que en próximos días serán recibidos por el Ministro de Economía, Luis Caputo, gestiones de por medio con CAME, para dar abordaje entre algunos temas como finalización de obras hídricas, en la región, conclusión de obras en rutas, impuestos y la comercialización on line, delineo el dirigente gremial de comercio.

A lo que se suma en próximos días una reunión con el Ministro de obras y servicios públicos de la provincia de Buenos Aires, Katopodis. Por lo que se viene con una a genda muy amplia, básicamente en la problemática del comercio para tratar de de salir adelante y ver de qué manera podemos ayudar al comerciante local en este momento, subrayo. A ello agrego que este año han mantenido una reunión con autoridades de Vialidad Nacional, buscando una respuesta por la reparación de rutas nacionales, y si bien no hubo una respuesta concreta, no nos quedamos allí, seguimos insistiendo, puntualizo Dameno.

Menor consumo y transformación del comercio digital

Por su parte, Carlos Cappelletti, comerciante de la ciudad de Junín e integrante por el Nucleamiento ante la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA), manifiesto que la situación de menor consumo esta impactando, a lo que debemos sumar el comercio tradicional esta en un proceso de transformación digital, lo que no es fácil, resumió

El directivo de FEBA, comento que hoy hay herramientas disponibles desde las entidades empresarias como los programas de capacitación de CAME; al tiempo que no olvido que se debe reactivar en 9 de Julio el programa de Centros Comerciales a Cielo Abierto, iniciativa que cuenta con un convenio previo, y que se lo recordaron a la Intendente Gentile durante la reunión. La ciudad de 9 de Julio tiene disponibilidad y disposición para poder llevarlo adelante, en la provincia de Buenos Aires ya hay 69 de estos espacios creado, informo Cappelletti. https://www.youtube.com/watch?v=CzTi98zb76s

9 de Julio afectado por cuatro años de sequia e inundación En tanto que el Delegado de la Cámara de Comercio de 9 de Julio ante el Nucleamiento e integrante de la Cámara Argentina de Comercio y de FEBA, Luis Valinoti reflexiono sobre la actualidad del comercio, coincidiendo con Cappelletti en lo que enfrente la actividad comercial. «En 9 de Julio la economía local está fuertemente vinculada al sector agropecuario y los efectos de las dificultades climáticas como tres años de sequia y el ultimo con inundaciones repercuten directamente sobre la actividad comercial. Esta situación también incide sobre los alquileres comerciales y sobre la permanencia de los negocios en las zonas céntricas; hoy vemos que mucho comercio no puede pagar un alquiler en el centro, se va a algunos otro lugar o incluso se va a la casa y vende desde la casa a través de los medios online”. Rutas y obras hídricas: un histórico reclamo