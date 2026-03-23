Regional Aapresid 9 de Julio-Casares: Presente y futuro de la agricultura y un de girasol que sorprende en rindes

La Regional Aapresid 9 de Julio – Casares desarrollo su reunión del mes de marzo y en ese marco los productores se centraron en conocer la mirada de cuatro empresas agrícolas sobre el presente de la agricultura y lo que viene Integridad, servicios, digitalización, demandas ambientales, toma de decisiones, entre otros puntos. En materia de cultivos, sorprende los rindes de girasol. En los productores Aapresid de la región se sembraron unas 5.900 has, donde ya se cosecho el 35/40% del área con rindes que van de los 24 a los 38 qq/ha.

Junto a los productores Aapresid se sentaron a dialogar, Yari Muratore (Tomas Hnos.), Walter Paganti (Tecsidir), Agustin Otaegui (La Bragadense 9 de Julio) y Agustin Vitta( Liag), los empresarios fueron compartiendo su visión del negocio agrícola, sus proyecciones, abanicos de negocios, entre otros puntos.

Además la Regional ya trabaja en su UPA (Un Productor en Acción), para el mes de junio 2026, la que se desarrollara en Sociedad Rural de 9 de Julio centrada en agricultura y ganadería, donde se están trabajando aspectos del programa y que tendrá como cierre al economista Claudio Zuchovicki.

La Ing. Agr. Carolina Fritz, es la ATR de la Regional Aapresid 9 de Julio-Carlos Casares y nos detalla puntos de la reunión dada en la Camara de Comercio de Carlos Casares.