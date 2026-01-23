Presento su renuncia la Juez de Faltas, Dra. Florencia Valinoti

Finalmente la Dra. Florencia Valinoti, quien hasta hoy es Juez de Faltas, claudico y termino aceptando la decisión de la Justicia y que había sido sostenida por la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires, tras la decisión judicial, de que había sido juzgada en una causa en la que se le atribuyo «incumplimiento de deberes de funcionario publico y falsead ideologica»

En la mañana de este viernes, el Intendente Interino Julio Bordone notifico y puso en conocimiento a la presidencia del Concejo Deliberante del partido de 9 de Julio, que la Dra. Florencia Valinoti había presentado su renuncia al cargo como Juez de Faltas del distrito, y que fue aceptada por el Departamento Ejecutivo, subraya la nota.

Cabe destacar que por una iniciativa legislativa del Concejo Deliberante en un proyecto presentado por el Bloque La Libertad Avanza, había solicitado el Juicio Político y destitución del cargo, hecho que recién pudo hacerse efectivo, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la provincia, sostuviera la decisión del Departamento Judicial Mercedes. A partir de alli se llevaron adelante todos los pasos legales para un enjuiciamiento, y que este próximo miércoles 28 tenia el sorteo del cuerpo de abogados que integraría el Jurado de Enjuiciamiento.

Valinoti había asumido el cargo, tras la aprobación del pliego en el Concejo Deliberante, en septiembre del 2016, y en el 2017, una denuncia en su contra fue recorriendo distintos pasillos judiciales y ante la decisión Judicial, la letrada fue haciendo uso de distintas herramientas que la ley le permite usar, por lo que fue presentando su correspondiente apelación.

A la par de ello en primer lugar el ex intendente Barroso le había solicitado la denuncia, a lo que Valinoti se negó, luego ya en el gobierno de Gentile.

Consultado el presidente del Concejo Deliberante, Concejal Esteban Naudin, informo a El Regional Digital, que por lo pronto se suspende el sorteo de los abogados para constituir el jurado y se queda a la espera del criterio que adopte el presidente del Tribunal de Mercedes que será después de la feria judicial, informo el titular del HCD de 9 de Julio.

La resolución del Juzgado Nº 3 de Mercedes

El 9 de Febrero de 2023, el Juzgado Nº 3 de Mercedes dio a conocer la sentencia que resolvió condenar a Valinoti a la pena de un año y seis meses de prisión en suspenso, e inhabilitación por tres años para desempeñar cargos públicos, más las costas del proceso por ser considerada autora penalmente responsable de los delitos de “Incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica de instrumento, en concurso ideal”.

Ello en virtud que se dio por probado que Valinoti omitió dar cumplimiento a las obligaciones y deberes que su condición de Juez de Faltas de la Municipalidad de Nueve de Julio – cargo que desempeñaba a la fecha de cometerse el ilícito -.

Para la magistrada se probó debidamente que un letrado patrocinante en el marco de un expediente que tramitara ante el Juzgado de Faltas N° 1 de la Municipalidad de 9 de Julio – y que presidiera Valinoti – el 25 de noviembre de 2016, hizo entrega de un escrito presentando una revocatoria, nulidad y apelación contra la resolución dictada por la titular de dicho organismo en tiempo y forma.

Cubrir la vacante

Ahora es labor de la Intendente María José Gentile presentar ante el Concejo Deliberante el proyecto que presenta para cubrir el cargo de Juez de Faltas en el partido de 9 de Julio. Tema que será de análisis y dialogo político para esa cobertura