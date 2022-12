Porque en Argentina, ser productor rural es una bendición

El ciclo de Charlas que se organiza en Sociedad Rural de 9 de Julio en conjunto con la Regional Aapresid 9 de Julio-Casares, el Circulo de Ingenieros Agrónomos y el INTA local, cerró el año con una interesante y reflexiva charla que tuvo como disertante al periodista agropecuario, Matias Longoni, con una destaca trayectoria con casi 30 años en la información de la agroindustria.

En la apertura, Fernando Mato, presidente de Sociedad rural, junto a integrantes Aapreisd, Pablo Baloriani, por el CIANJ, Nicolás Romano y Lisandro Torrens de INTA 9 de Julio, sostuvo que contar con la visión de Longoni para esta charla estaba motivada en “hacer pensar a los productores”.

El presidente de Sociedad rural, destacó el trabajo en conjunto de las cuatro entidades en la organización del ciclo de charlas orientadas a la producción agropecuaria, un espacio libre y gratuito con el acompañamiento de unas 40 empresas que confían y apoyan en la labor de las instituciones, como así también al público que acompaña, sostuvo.

Por su parte, Matias Longoni diserto bajo el titulo “Ser productor en Argentina es un Maleficio o una bendición?”. Allí el creador del espacio periodístico “Bichos de Campo”, invito a los presentes a mirar que ser productor en Argentina, es una bendición, a pesar que nos quieren hacer creer que somos el problema para el país y no la solución como realmente es, sostuvo.

Longoni inicio su charla revelando que es hijo de exiliados políticos, que fue criado como uno más de la clase media, pero como periodista y ajeno al mundo agropecuario, en la redacción de la Agencia Telam, le correspondió todo lo referido al agro, más tarde en Clarín Rural, eso le permitió descubrir la inmensidad de este sector y su gente, comento.

En dialogo con El Regional Digital, Longoni consideró que ser productor en Argentina es una bendición, ya que estas personas “se levantan todas las mañanas, salen a la ruta, ven el sol, algo que muchos argentinos no pueden hacer porque muchos viven hacinados en ciudades. Ese hacinamiento no es bueno: no deja soñar”, planteo.

Según Longoni, “el productor agropecuario todavía conserva la posibilidad de soñar un país diferente, es alguien que genera riqueza y progreso, eso entusiasma. La mayor parte de los argentinos no tiene la misma sensación porque sienten que su trabajo no conduce a nada”, analizo.

En otro tramo de la entrevista, y también lo expreso en su charla, “en el país hay falta de políticas que estimulen la producción. Acá en Argentina hay una rareza: se le extrae mucho dinero a los productores para sostener al sector público, en si al propio Estado. Esa rareza hay que justificarla y para eso hay que inventar un relato de confrontación. Esa es la lógica de los políticos que promueven la pelea, los conflictos, para que no se discuta lo importante: cómo construir un país más equilibrado no sólo en términos económicos sino la población y los estímulos, exportando con valor agregado”, defendió.

En otro orden, Matias Longoni manifiesto que ha llegado la hora de discutir un modelo de desarrollo diferente en Argentina, recuperando la vocación de producir y de trabajar, es algo que hemos perdido. Es más lucrativo en Argentina quizás no trabajar que trabajar. Eso está mal, porque es ir ahogando los sectores productivos”, cuestiono.

Para ello en el dialogo con este portal, insistió que se deben dar estímulos a la producción, recuperar la cultura del trabajo.