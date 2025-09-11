Poné a prueba tu destreza: últimos lugares para el concurso de asadores

La cuenta regresiva está en marcha: el próximo domingo 14 de septiembre, desde las 7 de la mañana, la Sociedad Rural de Bolívar será escenario de una nueva edición del concurso de asadores.

Con el fuego encendido desde temprano, las parejas participantes pondrán a prueba su destreza en la parrilla ante la atenta mirada de un jurado especializado, que al mediodía dará a conocer a los ganadores. En juego estarán $500.000 para el primer puesto y $300.000 para el segundo.

La organización confirmó que quedan muy pocos lugares disponibles y recordó que la inscripción, con un costo de $30.000 por persona, se realiza en la sede de la Sociedad Rural (Av. Mariano Unzué 60) de lunes a viernes de 7.30 a 16.30 hs., o bien al teléfono (2314) 625518.

Además, una vez que el jurado haya elegido a los ganadores, la carne preparada durante el concurso estará a la venta para el público en sándwich o por kilo, ofreciendo la oportunidad de disfrutar del auténtico sabor del asado criollo. La venta se realizará por el portón dos de la Sociedad Rural ubicado en Av. Mariano Unzué 250.

El certamen, además de premiar la técnica, el sabor y la presentación, busca celebrar la tradición del asado criollo como símbolo de encuentro, identidad y camaradería.