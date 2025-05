Policía advierte de estafas telefónicas

Desde la Policia Comunal de 9 de Julio apelaron a la prevención por parte de las personas, ante estafas telefonicas, por parte de personas que operan en la clandestinidad y anonimato.

En un informe policial, se advierte a la Comunidad sobre este tipo de delito donde personas que se hacen pasar por empleados Bancarios, de telefónicas celular, etc desde el número telefónico entre otros 11 49863312, llaman a los vecinos con el único propósito de estafarlos en su buena fe. Por favor no atender este tipo de llamadas, no dar información de ningún tipo y dar aviso de inmediato a esta Policía.