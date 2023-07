Picu Molina: “Sarmiento y San Martin son mi casa”

Durante la inauguración de la 10ma. Copa Sanmartiniana la organización sorprendió a los presentes con la participación de tres ex jugadores del Club, y que en común tienen haber jugado dicho Torneo del futbol infantil.

Se trata de Facundo Meli, Felipe García y Agustín “Picu” Avalos Molina, los tres son parte del staff de jugadores del Club Sarmiento de Junín, quienes tras terminar un entrenamiento el “Verde” juninense, emprendieron el viaje para responder a la invitación, de Ale Re.

Agustín fue abanderado, mientras que Felipe y Facundo escoltas, además dieron la punta pie inicial al torneo, mientras que García leyó la proclama de San Martin en la Copa Sanmartiniana.

En dialogo con medios de prensa, el “Picu” Molina que a sus 11 años fue convocado por Sarmiento de Junín, por lo que en San Martin no he podido jugar ni en reserva, ni en Primera; me llamaron allá Juan Carlos Pirez, y nada fue a los 11 años así que imagínate, comento, mientras se vio sorprendido por el aplauso del público presente.

En otro tramo de la charla, Molina valoro lo que ha sido Juan Carlos Pirez, quien está al frente del futbol de inferiores y formación de jugadores en Sarmiento. Juan Carlos significa un montón para mí, ya que me banco y ayudó muchísimo, ya que tuve dos años sin jugar allá en Sarmiento, y me solía decir aguanta, ya que me quería venir, y fue él quien me dijo que venga mi papá, mi mamá a todo y bueno ahora a disfrutar, destacaron.

Agustín Avalos Molina fue parte el año 2022 de una convocatoria que llevo adelante el “Payaso” Aimar, en el seleccionado sub 17, y luego el Club Sarmiento le firmo un contrato profesional, donde le ha permitido jugar en reserva y hoy esta con 17 años en primera división de Sarmiento de Junín.

El “Picu” compartió con la prensa que no es fácil por el nivel que tiene Sarmiento y eso es muy bueno. Por ultimo resalto que Sarmiento y San Martin son mi casa, trato de dar lo mejor siempre, indico.

Agradecimiento

Por su parte Felipe Garcia, que hoy esta en Reserva de Sarmiento de Junin, en un momento de la inauguración tomo el micrófono y manifiesto su agradecimiento al Club San Martin, a quien le dio sus primeras herramientas en el futbol como lo es el profesor Alejandro Re, y compartió que para ellos fue una alegría haber sido convocados, terminamos de entrenar y queríamos estar acá, subrayo.