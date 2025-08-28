Panorama agroclimático semanal: Que escenarios puede entregar la tormenta de Santa Rosa

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires en su panorama climático para esta semana, plantea que, si las precipitaciones que trae, la denominada tormenta de Santa Rosa son generales y abundantes, anuncian una temporada primavero-estival sobre la media.

Si son moderadas, pero bien distribuidas, el panorama será normal; Si son irregulares, debe esperarse una temporada con perturbaciones negativas.

Al inicio de la perspectiva, continuarán soplando los vientos polares, que hicieron su entrada en los días precedentes, la mayor parte del área agrícola observará temperaturas algo bajo la media estacional, a excepción de su extremo norte, que registrará marcas algo sobre lo normal.

Los vientos del Trópico retornarán con rapidez, produciendo temperaturas sobre lo normal, con focos de calor intenso sobre el extremo norte del área agrícola, registros normales sobre el centro y el sudoeste, y algo bajo normal, sobre el sudeste.

Los últimos datos disponibles indican que la Tradicional Tormenta de Santa Rosa tendría lugar puntualmente, sobre el 30 de agosto, pero con una distribución muy irregular, concentrándose sobre el centro-este del área agrícola, y dejando a la mayor parte de su extensión con registros escasos.

Este desarrollo irregular de la Tradicional Tormenta de Santa Rosa augura una temporada primavero-estival perturbada y, aunque este indicador no tiene un valor absoluto, conviene tenerlo en cuenta como una advertencia, y continuar la vigilancia climática.