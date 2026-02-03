Obras Publicas: Municipalidad coloca piedras en barrios adquirida por vecinos

Un informe de prensa municipal, da cuenta que en los últimos días, desde la Secretaria de Obras Publicas, avanzaron con trabajos para la colocación de piedra en la zona de calle Blas Parera y Tucumán; mejoras que son posibles gracias a la compra del material por parte de los vecinos, mientras que la maquinaria y la mano de obra fueron aportadas por el municipio.

Las tareas, que ya muestran un notable progreso, permitirán mejorar la circulación, el escurrimiento del agua y la accesibilidad en todo el sector.

Desde el municipio destacaron el compromiso de la comunidad y la articulación conjunta que hacen posibles estas obras.