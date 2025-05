No se guardaron nada: A causa de las inundaciones en 9 de Julio, se dio una asamblea entre productores, educadores, el municipio y Concejales

Este jueves 22 se dio en el Salón Blanco de la Municipalidad de 9 de Julio un encuentro entre la Intendente Municipal de 9 de Julio, María José Gentile, el Secretario de Obras Públicas, Juan Pablo Boufflet, con productores agropecuarios del partido de 9 de Julio, educadores de escuelas rurales y concejales del partido de 9 de Julio.

La reunión fue solicitada por un grupo de productores, que se autodenominaron «autoconvocados», al Concejo Deliberante, y estuvo presidida por la edil Sol Ormachea en reemplazo del presidente del deliberativo, Concejal Sebastián Malis.

Un poco más de 60 productores junto directivos de escuelas rurales, quienes estuvieron acompañados por la Inspectora Jefe Distrital, Gabriela Tiani, fueron exponiendo distintos sus reclamos y cuestionamientos a la Jefe Comunal y al Secretario de Obras Públicas, quienes a su tiempo fueron respondiendo.

A medida que iban pasando los minutos y las expresiones de los presentes iba dándose, digamos, un “baño de realidad” por lo que se iba escuchando por parte de quienes están seriamente afectados, donde se mostraron preocupados, ya no tanto en no poder sacar lo producido, sino en no poder hacer uso de un camino.

Los asistentes fueron esgrimiendo entre el enojo, la reflexión y consultas, por ejemplo “que piensan hacer”, cuantas maquinas hay. Que pasa en un caso de salud, y los reclamos por que quienes hacen política, tanto funcionarios como concejales no visitan la situación, fue algunos de los puntos que mas se escucho.

Odisea en las escuelas rurales

Unas de las expresiones más escuchadas fue cuando directivos de las escuelas como La Corona, El Jabalí y El CEPT 15º El Chajá, expusieron la odisea que enfrentan para llegar a los establecimientos rurales, tanto ellos, como los alumnos y sus familias.

La directora de La Corona, cartel en mano les reclamo, prácticamente les rogo por favor un camino para llegar. Desde El Jabalí, su directora conto a la peligrosidad que se enfrentan para llegar a la escuela, y desde El CEPT, su director, expreso la preocupación que, en un caso de salud, desde el CAPS de French ya le avisaron que no podrán llegar.

Las mociones de productores fueron transcurriendo, y en algunos casos manifestaron no querer pagar la Tasa Vial. Otros reclamaron por un plan de acción urgente, y hasta se escucho que den un paso al costado si no se esta a la altura.

Las respuestas de Gentile y Boufflet

En él mientras tanto, Gentile y Boufflet fueron dando respuestas a cada uno de los planteos expuestos por los productores y docentes.

En ese sentido, la Intendente delineo que tras la aprobación en el Concejo Deliberante la próxima semana se constituirá el Comité de Crisis. Desmintió versiones de que solo se había ejecutado un 44% de lo cobrado por red vial rural; no sé de dónde ha tomado eso, cuando toda la información es publica y puede verse, sostuvo.

En otro orden informo que el próximo 29 de mayo en la ciudad de Bragado habrá una reunión del Consejo del Salado, para avanzar en cuanto a obras.

Ante la consulta por temas de salud en el medio rural, María José Gentile comento ante los presentes, que eso ya se lo tiene contemplado y se ha hablado con los Bomberos Voluntarios y los efectores de salud.

Fue allí que en la asamblea está presente el productor Cesar Amengual de Dudignac, también presidente de la Asociación de Bomberos de Dudignac, desmintiendo a la Intendente por lo dicho, ya que el Cuartel de la localidad no tienen los elementos como para salir al rescate de personas en el medio rural. Allí se generó un cruzamiento de palabras entre la Jefe Comunal y el directivo bomberil.

Por su parte Boufflet fue respondiendo a las consultas de los productores y detallo que en su área cuenta con cuatro maquinas retro para la red vial, mas una que envió la Dirección de Hidráulica provincial que comienza con las labores este viernes en zona de El Chajá.

Boufflet busco ante los cuestionamientos que recibía ser cauto y respetuoso en sus respuestas.

Presentaron un petitorio al HCD

Finalmente, luego de más de una hora y media de exposición, la productora Patricia Gorza, luego de hacer un resumen de lo sucedido desde que comenzó a darse la situación que aqueja a los productores, entrego al Concejo Deliberante, un petitorio que fue leído a la asamblea y que básicamente pide, se de creación a una Comisión Investigadora sobre los fondos que se cobran por la Tasa de Red Vial desde el año 2019 a la fecha.

De la Redacción: Tambien debemos mencionar que los Concejales que integran el Concejo Deliberante de 9 de Julio, y su Secretario se dirigieron a lo periodistas presentes en que no podían grabar o filmar, solo fotografías. Desde este portal rechazamos esa acción de limitar el trabajo de la prensa local, precisamente en un órgano como es el Concejo Deliberante, en una Asamblea de productores que era totalmente abierta.