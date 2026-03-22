Motores Villa: 87 años respondiendo con calidad a las necesidades de la agro industria argentina

La empresa nuevejuliense Motores Villa volvió a decir presente en Expoagro 2026, en esta oportunidad sorprendiendo no solo con sus motores de fuerza, herramientas de bosque y jardín, también con generadores eléctricos desde el uso diario en domicilios, industrias, también para la producción de tambo, minería y petróleo, a lo que sumo la presentación de su Dron Villa, su linea de tractores de 50 Hp hasta 140 Hp, esto tras un trabajo de desarrollar el producto durante unos tres años, informaron desde la empresa.

Leonardo Vera, presidente de Motores Villa en dialogo con El Regional Digital destaco que ser parte de Expoagro, «nos permite además de presentar nuevos productos, recibir clientes, distribuidores, y la verdad que la expo esta dando sus resultados y frutos, sostuvo el empresario metalmecánico de 9 de Julio.

Tractores Villa de 50 a 140 Hp

La empresa Motores Villa tiene en su haber 87 años de estar produciendo y esto es fruto de que el campo argentino ha sabido siempre elegir un producto Villa. En esta oportunidad, dijo Vera, estamos presentando toda la línea de tractores dirigidos al agro de 50 HP hasta 140. Esto ha hecho que Villa vuelva a estar más directo relacionado con el productor agropecuario y con muy buena recepción de parte de ellos y sorprendidos de esta nueva situación», destaco Vera.

Acerca de esta incorporación de Tractores Villa, donde la empresa esta armando su red de concesionarios en el país, Vera subrayo que no fue un trabajo fácil, fueron varios años de dialogar y ver qué es lo que necesitaba el productor agropecuario. N osotros dentro de lo que es nuestra historia, trasladamos lo que es la historia del Motor Villa, que hoy sigue funcionando en el campo argentino, y para llegar a esto, hicimos una inspección muy fuerte de las fábricas donde nosotros nos aliamos, y donde hacemos también algunos desarrollos y trabajos. en conjunto con ellos y en este caso particular con los tractores, hemos trabajado casi 3 años en encontrar cuál era el partner apropiado para traer el producto a la Argentina. no fue directamente levantar un teléfono, y comprar algo, explico el directivo de Motores Villa.

Motores Villa, proveedores de Grupos electrógenos para marcas de Drones