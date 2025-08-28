Modificaron la ley que regula los feriados y podría sumarse un fin de semana largo en octubre

En medio de una “debacle”, el sector turístico de la provincia de Buenos Aires empezó a buscar manera de reimpulsar su actividad. Una de las ideas que surgió fue pedirle al Gobierno Nacional que traslade el feriado del 12 de octubre que este año cae domingo al viernes anterior o al lunes siguiente para sumar un fin de semana largo. El pedido parece haber encontrado su cause.

Este jueves salió publicado el Decreto 614/26 firmado por el presidente de la Nación, Javier Milei. Lo que hizo la norma, que ya está vigente, es modificar las disposiciones de la Ley de Establecimiento de Feriados y Fines de Semana Largos (N° 27.399). En particular, determinó que los feriados trasladables que caigan sábado o domingo pueden pasarse para el lunes posterior o para el viernes anterior. Hasta ahora, solo estaba previsto cómo mover los feriados cuya fecha coincidía con días de semana.

La Jefatura de Gabinete de la Nación, que hoy ocupa Guillermo Francos, quedó facultada para determinar qué hacer ante una eventualidad como esta. El Decreto no dice nada sobre el 12 de octubre, pero el feriado por el Día de la Diversidad Cultural es el primero que cumple con las condiciones establecidas por la ley para hacer algún cambio: es trasladable y coincide con el fin de semana.

Gustavo Barrera, intendente de Villa Gesell, llevó a Casa Rosada el pedido para trasladar el feriado del 12 de octubre y ganarle un fin de semana largo más al calendario.

En este escenario, habrá que esperar para saber si efectivamente el año calendario tendrá un fin de semana largo más o no. Para el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, sería una buena iniciativa porque “es el principal fin de semana de la temporada invernal y da inicio a la temporada”. Por su parte, el secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, dijo en mayo de este año que le planteó esa posibilidad Francos “para impulsar la actividad en todas las regiones del país”.

Infocielo