Mecano ganadero: sinónimo de eficiencia y manejo en ganado, se lo podrá ver en Expoagro 2026

En lo que se perfila como un nuevo año de expansión para la ganadería argentina, Mecano Ganadero estará presente en Expoagro 2026 edición YPF Agro y oficiará de auspiciante de la segunda edición de Expo Braford Avanza, celebrada en el Sector Ganadero de la muestra.

La empresa líder en diseño y fabricación de infraestructura para el manejo ganadero, con más de 50 años de trayectoria, reafirmó una vez más su acompañamiento a una de las actividades estrella del 2025, y que también protagonizará este 2026.

En la “Capital Nacional de los Agronegocios”, que abre sus puertas en el predio ferial y autódromo de San Nicolás del 10 al 13 de marzo, Mecano Ganadero acercará su amplia oferta de productos de fabricación nacional, destacados por su calidad y por brindar soluciones innovadoras tanto para la actividad bovina, como para la ovina, porcina y equina.

Con el horizonte puesto en la eficiencia y la optimización del manejo ganadero, esta firma acompaña el crecimiento de la ganadería argentina con un extenso portfolio de tranqueras, casillas, paneles y bretes de caño. Se destacan también sus modelos hidráulicos y su línea completa de productos pintados y galvanizados, que cumplen además con los estándares de bienestar animal y de calidad.

Asimismo, la firma fabrica sus propios implementos exclusivos para los sectores ovino, porcino y equino, como los box, mangas sanitarias, corrales, jaulas y volteadores. Todos ellos, respaldados por la trayectoria de una firma líder en el sector.

La propuesta para esta edición 20 aniversario de Expoagro se completa con sus líneas de financiamiento diseñadas específicamente para que clientes, productores y distribuidores accedan a las soluciones técnicas y las últimas novedades en el sector.

Una innovación clave en la ganadería argentina

Fundada en 1968 en la localidad bonaerense de 9 de Julio, Mecano Ganadero inicialmente se dedicaba a comercializar herramientas y estructuras en madera. Hace más de 25 años, con el cambio de milenio, introdujo en el país los sistemas de caño y fue el primer fabricante en volcar su portfolio a ese material.

Pioneros en el uso del acero para construir corrales con movimiento, mangas, cepos y cargadores, esta firma consolida su compromiso con el medio ambiente y se distingue por ofrecer calidad, durabilidad y flexibilidad, con equipos que se arman fácilmente y una experiencia de diseño y fabricación que acumula cinco décadas de historia.

Presente en la Expo Braford Avanza

Por segundo año consecutivo, la Asociación Braford Argentina (ABA) llevará a cabo la Expo Braford Avanza para mostrar el potencial de la raza dentro de la “Capital Nacional de los Agronegocios”. Mecano Ganadero será auspiciante de la iniciativa en la que participarán cabañas y productores de todo el país.

De ese modo, la firma estará presente en uno de los principales atractivos de la agenda de Expoagro 2026, reafirmando su compromiso con la ganadería argentina, y el vínculo que mantiene el sector productivo con la agroindustria.