Mas de treinta vecinos se capacitaron en Manipulación de Alimentos

La Dirección de Bromatología, dependiente de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Nueve de Julio, dio finalización hoy a un nuevo curso gratuito de Manipulación Segura de Alimentos, en el Centro de Desarrollo Socio-Productivo “San Cayetano”.

De esta capacitación se sumaron unas 35 personas de todo el distrito, y tuvo como objetivo principal brindar herramientas para la correcta manipulación de alimentos, garantizando estándares de higiene y seguridad.

Este es un esfuerzo conjunto de las áreas de Bromatología y Salud para fomentar la seguridad alimentaria en la comunidad y mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, y tendrá su continuidad, con distintos encuentros, en los próximos meses.