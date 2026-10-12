Más de 150 participantes serán parte de la propuesta; Hoy lunes 12 se realiza una nueva edicion dle Festival de Compras

El tradicional Festival de Compras se realizará mañana, lunes 12 de octubre, feriado, de 15 a 20 horas, sobre avenida San Martín, entre Libertad e Hipólito Yrigoyen, con la participación de comerciantes, emprendedores e instituciones de la ciudad.

La propuesta, organizada por la subsecretaría de Producción y la Oficina de Empleo, busca generar un espacio de trabajo para los participantes y, al mismo tiempo, ofrecer a los vecinos un paseo de compras con distintas opciones y precios accesibles.

Más de 150 comerciantes, emprendedores e instituciones serán parte de esta edición, que contará con propuestas y productos de distintos rubros que son un engranaje más de la producción y el trabajo local.