Más de 1200 equinos habilitados para competencias deportivas en diferentes países

Con el fin de brindar garantías sanitarias y resguardar el bienestar animal, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) lleva adelante tareas de control sanitario a equinos en establecimientos productivos exportadores del centro y norte de la provincia de Buenos Aires. Estados Unidos, Uruguay y países de la Unión Europea fueron los principales destinos.

En lo que va del año, veterinarios del Centro Regional Buenos Aires Norte fiscalizaron el procedimiento para la habilitación de 1.205 equinos que partieron con fines deportivos (polo y endurance), desde predios ubicados en Exaltación de la Cruz, Cañuelas, San Antonio de Areco, San Miguel del Monte, Lobos, Luján, Chascomús, entre otras localidades.

Durante estos procedimientos, el organismo nacional inspecciona individualmente a cada animal para corroborar su estado sanitario, los datos de identificación del caballo, su correspondiente número de microchip y la documentación sanitaria respaldatoria. Sobre esta última, entre otros aspectos, se fiscaliza el cumplimiento del calendario obligatorio de vacunación contra la influenza y la encefalomielitis equina, así como también la información farmacológica del inmunógeno aplicado (nombre comercial, serie, lote) y la fecha en que fue suministrado.

Luego del procedimiento, los agentes del SENASA realizan una toma de muestras de cada equino a exportar y verifican que se cumpla con la cuarentena obligatoria, según las exigencias sanitarias del país de destino. Con los resultados negativos de los análisis de laboratorio, los veterinarios oficiales confeccionan el Certificado Veterinario Internacional (CVI), quedando el equino habilitado para ser enviado.

Cabe destacar que en cada inspección oficial se verificó el cumplimiento de las condiciones estructurales de los establecimientos, principalmente en los sectores de batallón y amarre, galpones, embarcaderos, bretes, corrales y comederos. Estos controles tienen como objetivo resguardar la sanidad y el bienestar de los equinos, como también así asegurar el cumplimiento normativo por parte de todo tenedor o propietario de estas especies al momento de realizar el envío.