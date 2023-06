Macri respaldó a Juez en Córdoba: “Estamos poniendo en riesgo todo”

El líder del PRO y expresidente, Mauricio Macri, compartió una charla en la Bolsa de Comercio de Córdoba con Luis Juez, el candidato a gobernador de Córdoba de Juntos por el Cambio, y volvió a cuestionar la idea de incorporar al gobernador de esa provincia Juan Schiaretti a la coalición opositora, al considerar que “estamos poniendo en riesgo todo”.

“Estamos poniendo en riesgo todo y no se sabe para qué, por especulaciones electorales”, señaló en el marco del encuentro Macri, tras el fracaso de las negociaciones en Juntos por el Cambio para la incorporación de otro

s dirigentes.

La visita a Córdoba y los dichos de Macri se dan en el medio de una fuerte disputa por la intención del jefe de Gobierno porteño y precandidato, Horacio Rodríguez Larreta, de incorporar a Schiaretti.

Tras el fracaso de las negociaciones para la incorporación de otros dirigentes a la coalición (también se discuten los ingresos de José Luis Espert y Margarita Stolbizer), Macri dijo este martes más temprano que no entiende las decisiones que toma Larreta y que esto “pone en crisis” a la coalición.

Ahora, junto a Juez, pidió que “haya una reflexión. “De golpe tiran esta bomba, como dijo Patricia Bullrich. Esto es una bomba en el medio de la coalición, faltando horas para entrar en la competencia. Espero que realmente se recupere el respeto y el diálogo de los dos candidatos, Patricia y Horacio”, agregó.

Macri consideró que “la unidad es alrededor de un compromiso de cambio, no es la unidad para el status quo, eso es una estafa”. “Si nosotros no vamos a hacer eso, entonces no pidamos el poder. Para más de lo mismo, dejemos a estos vendedores de espejitos de colores”, señaló.

Juez destacó la presencia de Macri al sostener que le da “tranquilidad”. “Tomando un café con él me dijo que vamos para adelante”, contó.

Y agregó: “He tenido siempre con él una relación frontal y que hoy esté ahí sentado acompañándome como candidato a gobernador, tengo que decir que es un respaldarazo monstruoso, lo quiero agradecer, te lo quiero agradecer públicamente”. (DIB)