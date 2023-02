Las lluvias le dieron una segunda vida a los maices tardios

Hace 15 días, se secaba el 5% de la siembra y el 35% estaba regular a malo; hoy, solo el 15% está así. Y los técnicos señalan: “ahora es el cultivo con mayor expectativa productiva. Pero tiene que seguir lloviendo”.

No se descarta la probabilidad de algunas lluvias aisladas e intermitentes en el sur del área GEA, pero las chances son bajas. Los milímetros en juego son escasos.

Lo dicen los técnicos, tras alcanzar las medias estadísticas mensuales en la región núcleo con las importantes lluvias de finales de enero.

“Se podría aspirar a un rendimiento aceptable en maíz tardío”, dicen en Marcos Juárez, dónde estiman entre 80 a 90 qq/ha. En cambio, en Bigand hablan de solo 50 qq/ha como promedio y techos de 70 qq/ha, “siempre que llueva y se retrasen las heladas”. En Colon y alrededores esperan una merma en los rindes de un 30 % respecto a años normales: “los techos podrían estar en los 80 qq/ha”. Hacia el noroeste bonaerense, en General Pinto los cuadros están muy buenos y esperan poder alcanzar 80 qq/ha.

El cultivo con más posibilidades dejaría una pérdida de 190 u$s/ha en la región

Las lluvias encendieron las posibilidades productivas del maíz tardío y la región podría alcanzar un promedio de 72 qq/ha. El cultivo que buscaba escapar de la sequía con la estrategia de siembras tardías estaría a salvo, aunque dos semanas atrás parecía ser alcanzado. El promedio del maíz tardío para la región es de 93 qq/ha, por lo que el tardío tendría un daño del 22%, cifra que está muy lejos del 73% de merma del maíz temprano (que es sembrado en las tradicionales fechas de setiembre y octubre). De todas maneras, los números siguen siendo muy duros para el cultivo tardío en cuanto a márgenes netos. El rinde de indiferencia calculado el 5 de enero mostraba que eran necesarios 84 qq/ha en campo alquilado para empezar a ganar dinero con el maíz tardío. Si las lluvias acompañan y se alcanza el promedio de 72qq/ha, las pérdidas por hectárea para la modalidad de alquiler serían de 190 u$S/ha en promedio para la región núcleo.

Hace 15 días, el 35% estaba regular a malo; hoy, solo el 15% está así

El maíz tardío tiene todo por delante o más bien casi todo, porque la campaña está atravesada por un gran abanico de fechas de siembra, lo que incide de lleno en su condición y posibilidades productivas. Muchos de los tardíos tempranos, sembrados a fines de noviembre, son los cuadros que han mostrado menos recuperación y están en condiciones malas a regulares (15%). “Ya están en período crítico. Lo que pase con las lluvias y las temperaturas de estos días será determinante”, dicen en Monte Buey. En cambio, las siembras de diciembre han reaccionado muy bien y son las de mayor potencial. Por otro lado, están las siembras de la primera quincena de enero que recién están empezando el ciclo.

Las lluvias llegaron tarde para el maíz temprano

Donde el cultivo no se perdió, estos milímetros solo sirven para llenar los granos. “Esperamos un 50% de merma en el potencial de rinde en lotes de menor calidad y siembras tempranas”, dicen desde Monte Buey. “En estos casos el rinde estará entre los 40 a 50 qq/ha. En los lotes de mejor calidad, (que en años normales obtienen 120 a 130 qq/ha) esperamos entre 80 a 90 qq/ha”. En Colón, explican que maíces tempranos —siembras de septiembre— casi no se sembró y el estado de lo que queda es muy malo. Algunos pueden llegar a cosecharse con 10 qq/ha. En las siembras de fin de octubre se ven plantas muy petisas, en mal estado”. En Carlos Pellegrini, estiman que en el 30 % de los casos podría obtenerse algo más de 40 qq/ha y en el 70% restante 20 qq/ha. En los alrededores de Rosario, Bigand y Bombal, dónde casi no se sembró maíz temprano, lo poco que había se perdió”.

“La recuperación es foliar y eso no se traduce en vainas”

Las lluvias llegaron al castigado cultivo de soja. La condición mejora pero el potencial de rinde estimado no se despega de los 25 qq/ha estimados 15 días atrás. Aún hay muchas reservas sobre el impacto en rindes, en algunas localidades se habla de una mejoría de 5 o hasta 10 qq/ha pero solo en los lotes muy buenos, que suelen representar el 20 a 30% del área sembrada. En Colón, los técnicos lo explican así: “¿Hay optimismo (ahora)? Sí. Sin embargo es un optimismo tramposo porque está basado en que con la foto de hoy tenemos expectativas de cosecha. Antes de las lluvias, no se cosechaba nada. Hoy la soja está reaccionando. Se la ve muy linda en algunos casos. Es más, la altura de las plantas puede llegar hasta las rodillas , pero la recuperación es foliar y eso no se traduce en vainas . Las últimas precipitaciones permitieron un mejoramiento en la condición de la soja de primera en la región núcleo: los lotes regulares a malos disminuyeron 20 puntos porcentuales, ahora totalizan el 45%. Y aumentaron los que estaban en buenas a muy buenas condiciones, pasando a ser 40% los lotes buenos y 15% los que están muy buenos . Pero el agua le llegó tarde, concluyen muchos técnicos. El 75% de los lotes está produciendo vainas (entre R3 y R4). Solo el 23% aún está en floración (entre R1 y R2) y un 2% en estado vegetativo.

¿Cómo es la situación de la soja de 1ra en las distintas localidades?

En Monte Buey, sudeste de Córdoba, el cultivo está en el periodo crítico y muchos cuadros no llegan a cerrar el entresurco. Y se repite lo mismo: “se ven pocas vainas”. Los mejores lotes tendrán mermas de rinde del 10% y los que están peor, el grueso de las parcelas, mermas de 30 a 40%. Los mejores cuadros esperan 40 qq/ha y en el resto 30 qq/ha. En Bombal, sur de Santa Fe, las plantas tienen poco desarrollo, no tapan el entresurco. En los mejores lotes aspiran a un 70% del rinde promedio. En Colón, en los mejores casos, el 20% del área, el techo del rendimiento podría estar en los 35 qq/ha. En Arroyo Dulce, norte de Buenos Aires, si las lluvias continúan semana a semana, ya que no hay casi reservas, se puede aspirar a 35 qq/ha.