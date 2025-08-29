Las Jornadas a Campo del IPCVA llega a la provincia de Corrientes en el mes de septiembre
Bajo el slogan “Tecnología y manejo de precisión: la ganadería del futuro”, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) llevará a cabo una nueva Jornada a Campo en el Establecimiento Tres Luceros de Paso de los libres, Corrientes (Ruta 14, Km 464) el próximo jueves 25 de septiembre de 2025.
La jornada, que contará con la participación del INTA, incluirá disertaciones técnicas y tres “paradas” o salidas a campo: “Herramientas para una recría eficiente”, “Vientres adaptados al sistema” y “Toros para hacer buenas vacas”.
Además de la presentación del planteo productivo del establecimiento, algunas de las disertaciones previstas son las siguientes: “Oportunidades y retos para posicionar a la carne argentina como libre de deforestación en el mercado de la Unión Europea” (Gerardo Leotta, Consorcio ABC, y Adrián Bifaretti, IPCVA), “Trazabilidad individual electrónica bovina y tipificación de carne. Proyecto TRAZA (Silvio Marchetti, Secretaría de Agricultura de la Nación), “Una nueva forma de ser cabaña” (Andrés Cornejo, asesor privado) y “Ganadería y tecnología” (Fernando Schiro, INTA).
La apertura del encuentro estará a cargo de María Marta Batalla, propietaria de “Tres Luceros”, José Rafart, director del Centro Regional Corrientes del INTA, y Georges Breitschmitt, presidente del IPCVA.
Como todas las actividades que realiza el IPCVA la entrada será libre y gratuita pero con cupos limitados por lo que se solicita realizar una inscripción INGREANDO ACÁ.
Para ver el programa completo de la jornada INGRESE ACÁ.
Deja un comentario