Las Jornadas a Campo del IPCVA llega a la provincia de Corrientes en el mes de septiembre

La jornada, que contará con la participación del INTA, incluirá disertaciones técnicas y tres “paradas” o salidas a campo: “Herramientas para una recría eficiente”, “Vientres adaptados al sistema” y “Toros para hacer buenas vacas”.

Además de la presentación del planteo productivo del establecimiento, algunas de las disertaciones previstas son las siguientes: “Oportunidades y retos para posicionar a la carne argentina como libre de deforestación en el mercado de la Unión Europea” (Gerardo Leotta, Consorcio ABC, y Adrián Bifaretti, IPCVA), “Trazabilidad individual electrónica bovina y tipificación de carne. Proyecto TRAZA (Silvio Marchetti, Secretaría de Agricultura de la Nación), “Una nueva forma de ser cabaña” (Andrés Cornejo, asesor privado) y “Ganadería y tecnología” (Fernando Schiro, INTA).

La apertura del encuentro estará a cargo de María Marta Batalla, propietaria de “Tres Luceros”, José Rafart, director del Centro Regional Corrientes del INTA, y Georges Breitschmitt, presidente del IPCVA.