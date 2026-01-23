La Secretaria de Salud insiste en tener precaución ente la aparición de nuevos casos de hantavirus en la región

La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Nueve de Julio, a través del Ministerio de Salud de la Provincia y la Dirección Provincial de Epidemiología recomiendan intensificar la vigilancia para la detección oportuna de los casos de Hantavirus.

Cabe destacar que todos los años se registran entre 20 y 25 casos en una amplia zona endémica de la Provincia, esto varía en años de intensas lluvias e inviernos benignos respecto al frío y puede duplicarse.

El problema más importante no es la incidencia anual sino la letalidad de los casos que puede superar el 30%.

La identificación temprana de los casos permite mejorar las posibilidades de sobrevida, a través de la aplicación oportuna de medidas de apoyo.

DESCRIPCIÓN:

El Hantavirus es una enfermedad zoonótica aguda, que se presenta con fiebre, m algias y trastornos gastrointestinales, seguida del inicio repentino de insuficiencia respiratoria e hipotensión que puede llevar a la muerte.

Agente: Se han identificado varios virus hanta. La cepa que ocasiona la enfermedad en Argentina y Chile es el virus Andes. El principal reservorio es un roedor del género Peromiscus.

Transmisión: Los hantavirus infectan crónicamente a diferentes especies de roedores. Se transmite al hombre por inhalación de aerosoles o por heridas en piel o mucosa.

La transmisión de persona a persona sólo se documentó una vez en Argentina.

RECOMENDACIONES PARA LA POBLACIÓN