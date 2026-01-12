La Secretaria de Salud inicio la campaña de vacunacion contra el Virus Sincicial Respiratorio

La Municipalidad de 9 de Julio, a través del área de Inmunizaciones de la Secretaría de Salud, informa que hoy, lunes 12 de enero se inició la campaña de vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), destinada únicamente a embarazadas que se encuentren cursando las semanas 32 a 36, en todos los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de planta urbana, de lunes a viernes, de 8 a 18 hs., y por orden de llegada.

¿QUÉ ES EL VIRUS SINCICIAL RESPIRATORIO?

El VSR es el principal agente causal de infección respiratoria aguda en lactantes y niños/as pequeños. Si bien la mayoría de estos casos corresponden a cuadros leves, se estima que el 20-30% puede desarrollar compromiso respiratorio bajo (bronquiolitis o neumonía) durante la primoinfección y evolucionar a formas potencialmente graves.

¿CÓMO SE TRANSMITE ESTE VIRUS?

El VSR se transmite a través de las secreciones respiratorias (gotitas) que las personas infectadas diseminan cuando tosen o estornudan y por contacto directo.

Todos los años durante los meses de otoño/invierno, se produce un aumento en la circulación del VSR que genera un incremento en las consultas pediátricas ambulatorias y de las internaciones, especialmente de niños y niñas menores de 1 año.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS?

Los síntomas típicos son similares a los del resfriado común. Sin embargo, la infección por el VSR es la causa principal de bronquiolitis o neumonía en los lactantes menores de 6 meses.

¿CÓMO SE PREVIENE?

Si bien se pueden tomar medidas de prevención cotidianas para ayudar a reducir la propagación del VSR y otras enfermedades respiratorias (permanecer en su hogar si se encuentra enfermo, cubrirse al toser y estornudar con un pañuelo desechable o en el codo, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos, etc.); en el grupo de lactantes menores de 6 meses la vacunación materna proporciona protección eficaz contra la bronquiolitis a través del pasaje transplacentario de anticuerpos. La vacuna debe aplicarse entre las semanas 32 y 36 de gestación junto con las otras vacunas recomendadas durante el embarazo.