La película de verano: Volvió a incendiarse el basural de 9 de Julio

Este ultimo miércoles 17 de diciembre el Cuartel de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio tuvieron a intensa labor de mas de tres, tras registrarse un incendio en el basural de la ciudad de 9 de Julio, donde además se tuvo la intervención de personal y maquinaria de la Municipalidad, que acompaño la labor de Bomberos.

El Jefe de Bomberos de 9 de Julio Sergio Fernández informó que se trabajó con tres dotaciones y apoyo de una maquinaria y un regador que aportó el Municipio, desde las 19 y hasta las 22 horas.

En los últimos años esto es una película que se repite, y vuelve la imperiosa necesidad de dar una solución, que si bien se sabe lo que se debe realizar, no se ha avanzado, no mas que la realización de una fosa en el denominado «Monte de gobierno», donde el municipio logro tener la tenencia y allí desplegar el tratamiento de residuos de la ciudad.